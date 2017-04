Gaat Ajax geschiedenis schrijven?

Ajax speelt donderdagavond in Gelsenkirchen de return in de kwartfinale van de Europa League tegen Schalke 04. De ploeg van trainer Peter Bosz overvleugelde de Duitsers vorige week volledig in de ArenA en won overtuigend met 2-0.

Is een 2-0 voorsprong voldoende om Schalke uit te schakelen?

Gezien de manier waarop Ajax de ploeg van Klaas-Jan Huntelaar wegspeelde in Amsterdam had het tweeluik allang beslist moeten zijn. Toch moet ook de 2-0 voorsprong voldoende zijn om verder te bekeren. Ajax verdedigde in de Europese geschiedenis zes maal eerder een 2-0 voorsprong na een thuisduel. Vijf keer bleek dit voldoende, alleen in het seizoen 2012-2013 strandde Ajax tegen Steaua Boekarest.

Is het bijzonder als Ajax de Duitsers uitschakelt?

Zeker, want dat zou betekenen dat de Amsterdammers zich voor het eerst in twintig jaar weer eens plaatsen voor een Europese halve finale. De laatste keer dat Ajax een halve finale speelde was in 1997 in de Champions League tegen Juventus. Ajax verloor toen thuis (1-2) en uit (4-1) van de Italianen.

Als Ajax de halve finale haalt, welke clubs kan het dan treffen?

Olympique Lyonnais won met 2-1 van Besiktas, dus bij de return in Istanboel is alles nog mogelijk. Ook bij RC Genk - Celta de Vigo valt weinig te zeggen. De Spanjaarden wonnen thuis met 3-2. Manchester United is uiteraard favoriet tegen Anderlecht. In Brussel eindigde het heenduel in 1-1.

Kan Ajax de Europa League winnen dit seizoen?

Dit is misschien wel een unieke mogelijkheid voor een Nederlandse ploeg om nog eens een Europese beker te winnen. De laatste club die daarin slaagde was Feyenoord (UEFA Cup) in 2002. Niet alleen verkeert Ajax momenteel in bloedvorm, ook de overgebleven tegenstanders zijn geen onmogelijke opgave voor de Amsterdammers.

Waar wordt die finale dit seizoen eigenlijk gespeeld?

De finale staat dit jaar gepland in het Zweedse Solna, vlakbij Stockholm. Op woensdag 24 mei hoopt heel Zweden dat Manchester United met Zlatan Ibrahimovic de finale speelt in de Friends Arena. Een finale tegen zijn oude club Ajax zou dan ook voor de Zweedse spits de kers op de taart zijn.