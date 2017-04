Europa League-winst levert ons geen extra CL-plek op

De landstitel in de eredivisie en de eindzege in de Europa League zijn allebei goed voor rechtstreekse plaatsing voor de Champions League. Maar wat als Ajax beide hoofdprijzen pakt?

Doordat koploper Feyenoord de afgelopen weken aan het choken is geslagen, is de kans op de landstitel voor Ajax een stuk groter geworden. Met nog vier duels te spelen in de eredivisie staan de Amsterdammers nog maar één puntje achter hun Rotterdamse aartsrivaal.

Omdat de ploeg van trainer Peter Bosz ook nog actief is in de kwartfinale van de Europa League, kan er een interessante situatie ontstaan. De landstitel in Nederland en de eindzege in de Europa League zijn allebei goed voor een plek in de lucratieve groepsfase van de Champions League van volgend seizoen.

Is Ajax überhaupt in staat om dit seizoen de Europa League te winnen?

De kans daarop is natuurlijk niet zo groot, want de laatste Nederlandse ploeg die een Europese beker won, was Feyenoord in 2002. Maar gezien de nog overgebleven teams in de Europa League (Schalke 04, Celta de Vigo, Genk, Besiktas, Lyon en Manchester United) is een finaleplek en eindzege voor Ajax dit seizoen niet eens onmogelijk.

Wat nu als Ajax kampioen wordt én de Europa League wint?

Als de ploeg van Bosz weet te stunten in Europa en erin slaagt om Feyenoord in te halen, levert dat uiteraard rechtstreekse plaatsing voor de Champions League op voor Ajax. Maar de andere rechtstreekse plek op het miljoenenbal gaat dan jammer genoeg aan Nederland voorbij. De UEFA gebruikt die plek in dat geval ‘om de balans te bewaren’ op de zogenaamde ‘access list’ van de Champions League. Kortom, niet de Nederlandse nummer twee profiteert, niet de verliezend Europa League-finalist profiteert, maar de balans op de deelnemerslijst wordt hersteld.

En wat gebeurt er dan bij Europa League-winst en een tweede plaats in de Eredivisie voor Ajax?

Ook in dat geval vissen we als Nederland achter het net. Ajax is dankzij de winst in de Europa League wel rechtstreeks geplaatst voor de Champions League, maar de plek in de play-offs voor de Champions League, van de Nederlandse nummer twee, raken we kwijt. Die gebruikt de UEFA weer om balans te behouden op de ‘access list’.

Dus het winnen van de Europa League door Ajax levert de Nederlandse competitie in geen enkel geval een extra Champions League-plek op?

Nee, dat is niet waar. Als Ajax de Europa League wint en derde wordt in de eredivisie, kan ons land volgend seizoen drie deelnemers in de Champions League hebben. De landskampioen en Ajax plaatsen zich dan rechtstreeks en de nummer twee speelt dan voorronde Champions League.

Wat gebeurt er in dat geval dan met het Europa League-ticket waar de Nederlandse nummer drie recht op heeft?

U raadt het al. Die schuift niet door naar de Nederlandse nummer vier, maar wordt door de UEFA gebruikt om de balans op de ‘access list’, in dit geval die van de Europa League, te behouden.