Eloy Room: Beker zwaarder dan gedacht

Toen Ricky van Wolfswinkel tien minuten voor het einde de 1-0 maakte in de bekerfinale tegen AZ was Vitessekeeper Eloy Room ‘even de weg kwijt’. „Ik wilde naar Ricky toe, maar dat was best wel ver”, aldus Room. „Opeens zag ik Guram Kashia langs me heen rennen richting de fans die achter het doel zaten. Ik draaide me om en ging ook naar ze toe. We werden met zijn allen gek van vreugde. Wat een fantastisch gevoel! Ik was echt even de weg kwijt en dat midden in een wedstrijd, haha!”

Kleine jongens

Acht minuten later besliste Van Wolfswinkel de bekerfinale en dat zorgde voor een ongekend feest bij alles wat geelzwart was. „Voor het eerst in 125 jaar wint Vitesse een prijs”, aldus Room. „We hebben geschiedenis geschreven. Hier droomden we van als kleine jongens.”

Met ‘we’ bedoelt Room jongens als Alexander Büttner en Van Wolfswinkel. Jongens die, net als hij, de jeugd bij Vitesse doorliepen. Nu stonden ze met ‘de dennenappel’ in hun handen en dat zorgde voor aardig wat emoties bij het trio. „Logisch toch?”, lachte Room. „Ik besef het nog niet helemaal. Het eerste wat ik dacht toen ik de beker vasthad? Dat hij zwaarder was dan ik had gedacht, haha!”

Van Wolfswinkel

Waar Room met zijn teamgenoten na afloop meteen richting de meegereisde fans achter het doel gingen, liep Van Wolfswinkel eerst naar de zijlijn naar zijn zoontje Djoy. „Hij vroeg al de hele week of hij mee het veld op mocht”, zei Van Wolfswinkel. „Alleen als papa wint zei ik toen. Maar om dit succes met hem te mogen vieren is erg speciaal. Hiervoor ben ik teruggekomen.”

Via FC Utrecht, Sporting Lissabon, Norwich City, Saint-Etienne en Betis Sevilla, is Van Wolfswinkel terug op het oude nest. In de competitie scoorde hij tot dusverre 18 keer, maar de twee goals in de bekerfinale tellen zwaarder. „Er stond best wel veel druk op deze wedstrijd”, erkende de goalgetter. „Vitesse won nog nooit een prijs. Er werd soms wat lacherig gedaan over deze club. Er was altijd gedoe, we zouden een koopclub zijn. Maar nu is het rustig en is er een goede mix van clubjongens en gehuurde spelers. Eindelijk is het succes er. Hier hebben we met zijn allen heel lang op moeten wachten. Niet alleen de spelers, maar ook de fans. Normaal gesproken drink ik niet, maar vanavond ga ik aan het bier.”