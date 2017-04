De wederopstanding van Ajacied Matthijs de Ligt

Matthijs de Ligt is over vier maanden pas oud genoeg om te stemmen en in een auto te mogen rijden, maar de centrale verdediger van Ajax is dit seizoen als voetballer in sneltreinvaart volwassen geworden. Het 17-jarige toptalent maakte persoonlijk mee hoe in de opportunistische voetbalwereld een held binnen een dag kan veranderen in een schlemiel.

Vier weken geleden nam toenmalig bondscoach Danny Blind de opmerkelijke gok om met de tiener, die op dat moment twee keer in de basis was gestart bij Ajax, te beginnen in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Bulgarije. Die gok pakte desastreus uit voor Oranje (2-0 nederlaag) en Blind (ontslag). De Ligt ging bij beide treffers van Bulgarije in de fout en werd samen met de bondscoach gefileerd in de media.

Oranje

„Dat was vervelend”, reageert De Ligt na de simpele 5-1 overwinning van Ajax op sc Heerenveen. „De ene week is iedereen lovend, de andere week schrijft iedereen je af, maar ik heb ervan geleerd. Voor de wedstrijd van Oranje was ik bang om fouten te maken, toen hoopte ik dat de wedstrijd foutloos zou verlopen. Nu weet ik: niemand is foutloos. Het was een leermoment. Nu kan ik het veel sneller van me afzetten, als ik iets fout doe.”

De Ligt is geen doorsneevoetballer. Hij spreekt keurig, als een hockeyer en kiest zorgvuldig zijn woorden en legt, zeker voor een jongen van zeventien, alles heel verstandig uit. „Ik probeerde gewoon verder te gaan waar ik was gebleven”, zegt hij over de periode na zijn dramatische debuut bij het Nederlands elftal. „Na Oranje heb ik me prima herpakt, denk ik. De wedstrijden die ik gespeeld heb tegen NEC, Schalke en nu Heerenveen, haalde ik steeds een goed niveau. Dat was ook mijn bedoeling. Je kan wel bij de pakken neer gaan zitten na zo’n debuut bij Oranje, maar ik zag het meer als motivatie om beter te worden. Ik wilde aan de mensen laten zien dat ik het wél kan. En daar ben ik nu mee bezig.”

Doelpunt

Dat lukt de Ajacied inderdaad uitstekend, want sinds ‘Bulgarije’ oogt De Ligt nog sterker dan voorheen. Zondag tegen Heerenveen (5-1) maakte hij een cruciaal doelpunt en werd hij terecht gekozen tot ‘Man of the Match’. Het lijkt er haast op dat zijn uitglijder in Oranje voor hem op een uitstekend moment in zijn carrière kwam. „Het zou kunnen dat ik er over vijf jaar ook zo over denk. Dat het juist een gunstig moment was in mijn loopbaan. Maar uiteraard had ik liever in Oranje gedebuteerd met een goede wedstrijd.”

Ajax startte zondag bijzonder slap tegen Heerenveen, maar had daarna totaal geen kind meer aan de zwakke Friezen. Het echte werk voor de Amsterdammers ligt dan ook verderop in de week met de return in de kwartfinale van de Europa League tegen Schalke 04 en de topper in Eindhoven tegen PSV. Na de spectaculaire 2-0 zege afgelopen donderdag op Schalke werd Ajax in binnen- en buitenland de hemel in geprezen en werden er zelfs vergelijkingen gemaakt met grote Ajax-ploegen uit het verleden. Een tikkeltje overdreven, vindt ook De Ligt.

„Na zo’n wedstrijd wordt er altijd lovend gesproken in de media. In het buitenland staat Ajax natuurlijk nog steeds bekend als een talentenkraan waar om de zoveel tijd weer een groep talenten uitdruppelt. Ik heb meegekregen dat er lovende verhalen over ons zijn geschreven in buitenlandse kranten. Daar mogen we heel trots op zijn, maar we zijn nog helemaal nergens. We hebben één goede wedstrijd gespeeld tegen Schalke. Pas na de return kunnen we eventueel met euforie terugkijken en denken aan de volgende tegenstander.”

Door het Europese succes spelen de jonge Ajacieden zich ondertussen behoorlijk in de kijker. Zo werd De Ligt afgelopen week in Engelse tabloids al aan verschillende mooie clubs gelinkt. „Nee, dat heb ik dan weer niet meegekregen”, lacht hij. „Ach, geruchten, er zijn altijd geruchten. Ik weet niet over welke clubs het gaat. Oh, de Engelse top zes? Dan is dat leuk, haha. Het doet wel iets met je, maar daar ben ik niet mee bezig. Ik probeer gewoon goed te spelen bij Ajax. Als het ooit tijd is voor een stap, dan is dat zo. Nu is daar nog helemaal geen sprake van. Ik ontwikkel me op dit moment goed bij Ajax. Maar je weet nooit wanneer zoiets gebeurt, misschien gebeurt het wel nooit. Kan ook.”

Na zijn negatieve ervaring bij Oranje maakt niemand De Ligt nog gek, zoveel is duidelijk. Hij probeert vooral te genieten van het huidige Europese avontuur met Ajax. „De Europa League wordt goed bekeken in heel Europa en ik vind het mooi dat we indruk kunnen maken met deze ploeg. Maar sowieso, als je 17 jaar bent en kwartfinale Europa League speelt, is dat fantastisch. Ik ben zelf altijd supporter van Ajax geweest en ik heb nooit meegemaakt dat ze zover zijn gekomen, dus voor mij is het ook nieuw. Het zou heel mooi zijn als we het over tien jaar nog over deze Europese wedstrijden hebben.”

De Europa League is ook de enige Europese beker die Ajax nog nooit heeft gewonnen. „Klopt, Ajax heeft wel de voorloper van de Europa League gewonnen, maar nooit de Europa League zelf”, glimlacht De Ligt. ,,Dus is het een prachtige uitdaging om die als eerste te winnen.”