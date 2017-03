‘Oranje naar het WK? Ik win nog eerder de loterij’

„Nederland heeft het trouwste legioen van de wereld. Ik hoop dat jullie als supporters in Oranje blijven geloven. Het WK in Rusland gaan we nog redden.” Het waren mooie woorden dinsdagavond tijdens het afscheid van Clarence Seedorf, voorafgaand aan de oefeninterland van het Nederlands elftal tegen Italië. Maar gelooft dat ‘trouwste legioen’ nog daadwerkelijk in kwalificatie?

Weinig geloof in kwalificatie

Het is niet zo dat er een soort Houdini-act nodig is om alsnog kwalificatie af te dwingen. Maar zo voelt het voor de meeste mensen wel. Op onze Facebookpagina lieten lezers weten helemaal geen vertrouwen meer te hebben in kwalificatie. Slechts 22 procent houdt vertrouwen en durft de vraag ‘geloven we nog in het WK in Rusland?’ met ‘ja, we zijn er gewoon bij’ te beantwoorden.

Zij die er niet in geloven zijn hard in hun oordeel: „De kans is groter dat ik de staatsloterij win”, stelt Louis VandeVelde. Ook Richard Verwijs reageert pessimistisch: „WK in Rusland 2078, dan doen we mee.”

Kans nog altijd aanwezig

Veel reden voor optimisme is er natuurlijk niet. Oranje heeft tot nu toe slechts 7 punten gepakt in 5 kwalificatiewedstrijden en ook tijdens de oefeninterland tegen Italië werd het klasseverschil pijnlijk duidelijk. De grote vraag is: welke coach krijgt deze ploeg nog aan het voetballen?

Toch bestaat er nog wel degelijk een mogelijkheid voor Oranje. En als je alles op een rij zet, is het nog helemaal niet zo ondenkbaar dat het Nederlands elftal nog dichtbij kwalificatie voor het WK komt. Frankrijk is de onbetwiste koploper in de groep en zal zich rechtstreeks gaan plaatsen voor het WK. Daarachter strijden Zweden, Bulgarije en Nederland om de tweede plek. De achterstand op de Zweden bedraagt slechts drie puntjes en Nederland krijgt de twee landen allebei nog thuis. Als we een nederlaag bij Frankrijk incalculeren, is het in ieder geval nodig om de overige wedstrijden winnend af te sluiten. Zelfs dan is er geen zekerheid, omdat bij een gelijk aantal punten het doelsaldo doorslaggevend is. Daarom is een ruime overwinning op Zweden en een niet al te pijnlijke nederlaag bij Frankrijk gewenst.

Dat is ook al nodig, omdat de slechtste nummer 2 van de Europese kwalificatiegroepen kan fluiten naar een plek in de play-offs. Vooralsnog moet Nederland daarvoor vooral de hoop vestigen op groep E, waar Montenegro een tweede plaats bezet met 7 punten: net zoveel als Oranje dus.

Chagrijn en pessimisme

Mocht de nieuwe bondscoach Oranje naar een tweede plek weten te leiden, is kwalificatie nog absoluut geen zekerheid. Dan is het nog afwachten welk land er wordt geloot voor de play-offs. Over twee wedstrijden zal dan moeten worden bepaald wie zich plaatst voor het wereldkampioenschap in Rusland.

Na de nederlagen tegen Bulgarije en Italië overheerst bij de fans echter het chagrijn en het pessimisme: „Blijven dromen allemaal”, roept Sander Eggen. Toch zijn er ook mensen die hoop houden: „Vorig EK was ook ellende zonder Oranje. Ik wil weer over oranje straten en vooral in deze tijden de Nederlandse saamhorigheid weer eens zien, in plaats van twee verdeelde kampen door immigranten. We hebben het nodig”, meent Maurice Meijers.

Om het heersende chagrijn toch wat weg te nemen, drie wedstrijden uit het recente verleden die ons nog trotse Oranje-supporters maakten.