'Nico' Jørgensen durft iets uitbundiger te juichen

Hij had geen beter moment kunnen kiezen voor de eerste hattrick in zijn loopbaan. Op de tribune van De Kuip zag een groep van tien vrienden en familieleden zondagmiddag hún Nicolai Jørgensen drie keer scoren tegen AZ. En dat was nog niet alles. Ook bij de andere twee Rotterdamse treffers was hij met een fraaie voorzet betrokken.

Met het perfecte optreden van de Deen staat het totaal van de Eredivisie-topscorer nu op 18 doelpunten en 10 assists. „Dat ga ik vanavond maar eens vieren met al de Denen nu op bezoek zijn”, lachte hij na de 5-2 zege.

Marco van Basten

Hoe Jørgensen de score opende, had veel weg van het doelpunt dat Marco van Basten in de halve finale van het EK ’88 maakte tegen West-Duitsland. De spits van Feyenoord moet lachen als we hem de beelden van bijna 29 jaar geleden laten zien. „Ja, natuurlijk ken ik dat doelpunt. Wat? Was het Jan Wouters die toen de steekpass gaf? Is hij al zo oud”, refereert hij aan de assistent-trainer van Giovanni van Bronckhorst.

Hij houdt af en toe van een grapje, maar verder zie je Jørgensen nooit helemaal uit zijn dak gaan. Ook niet als hij voor het eerst in zijn leven als professioneel voetballer drie keer in een wedstrijd heeft gescoord. Deense bescheidenheid, heet dat. Al liet hij zich na zijn derde goal (uit een strafschop) iets meer gaan dan normaal. „Omdat jullie altijd zeuren dat ik niet uitbundig juich, haha”, zei hij tegen het legertje verslaggevers tegenover zich. „Ik begin me hier steeds meer thuis te voelen en de cijfers achter mijn naam geven mij uiteraard veel vertrouwen. Dan is het makkelijker om op die manier te juichen.”

Showtje

Vlak voordat hij zijn derde van de middag maakte, liet hij zich niet afleiden door penaltykiller Tim Krul die weer eens een showtje op probeerde te voeren. Jørgensen: „Iedereen heeft het over de reputatie van de AZ-keeper, maar ik wist daar niets van. Ik wachtte gewoon zo lang mogelijk tot hij een beweging maakte, zodat ik ‘m binnen kon schieten.”

Dat maakt van de 26-jarige aanvaller zo’n doelpuntenmachine, aldus Kenneth Vermeer die gisteren voor het eerst dit seizoen onder de lat stond bij Feyenoord. „De meeste spitsen schieten blind op doel, dat is heerlijk voor een keeper. Maar ‘Nico’ kijkt goed naar wat voor bewegingen de doelman maakt en dan slaat hij toe. Toen ik voor het eerst met hem op het trainingsveld stond, wist ik daardoor gelijk dat hij een goede spits is. Naast zijn neus voor de goal is hij snel, altijd aanspeelbaar en werkt hij keihard voor de rest van het team. Hij laat zich nooit gek maken.”