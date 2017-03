Matthijs de Ligt: Hopen op een wonder nu

Binnen drie dagen van de hemel in de hel, bij Ajax is dat heel normaal. Vraag maar aan Matthijs de Ligt. Donderdag was de pas 17-jarige centrale verdediger de grote uitblinker in het Europa League-duel met FC Kopenhagen en zondag leidde hij met een verkeerde terugspeelbal het kostbare puntenverlies (1-1) in tegen Excelsior.

„Dit is wel een flinke smet op een prachtige week”, reageert de jongeling in de catacomben van stadion Woudestein. Na zijn uitstekende Europese optreden kreeg De Ligt vrijdag een uitnodiging van bondscoach Danny Blind voor het Nederlands elftal.

„Het was een heel aparte week. Maar zo zit de voetbalwereld in elkaar. Veel jongens hebben dit al meegemaakt en nu is het mijn beurt”, keek De Ligt terug op zijn dure foutje. „Donderdag moest ik iedereen te woord staan nadat ik ‘Man of the match’ was en dat is leuk, maar nu moet het ook en dat hoort erbij.”

Leeftijd-factor

De Ligt kon niet precies terughalen waar hij nou de fout inging bij het doelpunt van Excelsior. „Ik onderschep de bal aan de linkerkant en wilde hem op Sánchez spelen, maar ik weet niet wat er fout ging. Het is makkelijk om te zeggen dat het een leermoment was, maar dat slaat nergens op. We spelen voor de titel en dan mag je dit soort fouten niet maken. Dat ik pas 17 ben heeft er ook niets mee te maken. Als je in de basis staat, moet je goed genoeg zijn, dan speelt de leeftijd-factor geen rol.”

Door het puntenverlies tegen Excelsior lijkt de titelstrijd beslist. Koploper Feyenoord heeft zes punten voorsprong op Ajax en een veel beter doelsaldo. Met nog zeven duels te spelen staat Ajax dus voor een haast onmogelijke opgave.

„Als we spelen zoals we vandaag speelden, dan mogen we het niet eens hebben over een kampioenschap”, zegt De Ligt nuchter. „We zullen eerst zelf een veel hoger niveau moeten halen en dan maar hopen op een wonder.”

Klaassen

Aanvoerder Davy Klaassen is positiever wat betreft de titelkansen van Ajax. „Het is nog niet klaar. Het wordt uiteraard wel een stuk lastiger. Inderdaad PSV komt ook dichterbij, maar we moeten niet omlaag kijken, maar omhoog blijven kijken. Zolang het niet gespeeld is, zal ik niet opgeven.”

Klaassen kon geen verklaring geven voor een apathische spel van Ajax. Net als in de kampioenswedstrijd van vorig jaar lieten de Amsterdammers het op een cruciaal moment afweten tegen een degradatiekandidaat. „Het was heel slecht. We kwamen niet in ons snelle spel, de combinaties liepen niet lekker. Het was gewoon slecht. Meer kan ik er eigenlijk niet van maken. Als ik wist waar het aan lag, was het waarschijnlijk niet gebeurd.”