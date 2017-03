Liefde Jessica en Nino sterker dan Ajax en Feyenoord

Jessica is voor Ajax, Nino voor Feyenoord. Samen vormen ze sinds twee maanden een dolverliefd stel.

Hun verhaal vertellen? Geen enkel probleem voor Jessica Mensen (21, Amsterdam) en Nino de Leeuw (22, Delft). Zondagochtend zouden ze toch al een gezamenlijk statement in Ajax- en Feyenoordshirt op Instagram maken. Dan wordt namelijk de oerbelangrijke Klassieker gespeeld. Haakt Ajax nog aan? Of gaat Feyenoord linearecta richting kampioensfeest op de Coolsingel? Instagram was ook het platform waar het verliefde stel elkaar ontmoette. Door foto’s was direct duidelijk dat hun hart bij de aartsvijanden uit Amsterdam en Rotterdam ligt.

Vrienden: prima

„Ik heb altijd gedacht dat een relatie met een Feyenoordfan voor mij niet zou werken”, zegt stralende Jessica. „Maar ja, het gebeurde. Deze week is het wel even spannend hoor, maar beter een beetje ruzie over de wedstrijd dan over iets anders.” Nino staat er wat relaxter in. Zittend in een Amsterdamse HEMA heeft hij zijn ‘010-shirt’ voor de fotoshoot nog wijselijk in een tas, maar: „Al mijn vrienden en familieleden die voor Feyenoord zijn weten het en vinden het prima. Ze maken er een geintje van. Jammer dat Jessica geen verstand van voetbal heeft, zeggen ze dan. Maar kom op, als je een beetje nadenkt, we hebben het maar over voetbal toch?”

Lees ook: De laatste vijf kwartfinales van Ajax op een rij

Jessica is het daarmee eens, hoewel ze bloedjefanatiek is. Ze werd aangestoken door haar oma: „Oma is de grootste hooligan van Amsterdam, die zit in haar eentje te schelden voor de tv. Ik heb een gat in mijn slaapkamermuur en mijn knokkels een keer stukgeslagen. En na het verspelen van het kampioenschap tegen De Graafschap heb ik een uur ontroostbaar zitten huilen in de stad.” Ze noemt PSV standaard Pisvee en Feyenoorders kutkakkerlakken (‘dat gaat automatisch’), behalve haar kersverse vriend. „Die noem ik Kakkie en dat vindt hij niet leuk, haha.”

Nino leunt rustig achterover, iets wat hij zondag met de zes punten voorsprong van zijn club ook kan doen. „Ik zeg en post voorlopig niets, behalve aan het einde van het seizoen. Dat wordt natuurlijk ‘Helemaal niets in Amsterdam’.” Uiteraard trakteert Jessica hem met een gespeelde vernietigende blik. Ze heeft nog een sprankje hoop op een kampioenschap van Ajax. Nino: „Als je al gelijk speelt tegen Excelsior, dan kun je dat vergeten.” Jessica: „Dat was na een fucking zware wedstrijd tegen Kopenhagen hè?! Maar ja, ik kijk met een Ajaxbrilletje, hij met een Feyenoordbrilletje.”

Niet alleen complimenten...

De wedstrijd zullen ze niet samen bekijken. Jessica zit zondag in het stadion, Nino niet. Ondertussen komt het gesprek op haters op het internet en dat dit verhaal de twee niet alleen complimenten zal opleveren. Jessica, die op Instagram regelmatig in Ajaxshirt verschijnt: „Ik weet het, maar ben het gewend. Ik word op Insta voor hele erge dingen uitgemaakt, dus ik ben erop voorbereid.” Nino: „Ik lach die mensen uit, want ik heb ik een leuke vriendin en daar lig ik naast in bed. Nogmaals, het is maar voetbal. Doe toch normaal, denk ik dan.” Jessica: „Ik snap wel dat er haat en nijd is, maar liefde is altijd sterker.”

Zondagavond zullen ze elkaar even niet zien. Jessica: „Verliest Ajax, dan ben ik chagrijnig. Winnen ze, dan vier ik feest. Maandag zien we elkaar weer.” Na de fotoshoot wandelen de twee een park in. Hand in hand. ‘Kameraden’, zingt Nino er normaal gesproken bij. ‘Homo’s!’, klinkt er bij Jessica achteraan. En dan: een kus.

Prognoses voor zondag

Jessica doet momenteel de opleiding pedagogisch medewerker en werkt in de horeca. Qua sport deed ze aan handbal bij VOC (‘voetballen kan ik niet’). Haar prognose voor Ajax – Feyenoord: 3-1.

Nino deed de Sportopleiding en een opleiding personal trainer. Hij voetbalt op zeer verdienstelijk niveau in de hoofdklasse (Vitesse Delft). Zijn prognose voor Ajax – Feyenoord: 1-2.