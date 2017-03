De plussen en minnen van Van Gaal als topbestuurder

Bondscoach wil hij niet worden, maar de functie van topbestuurder bij de KNVB ziet Louis van Gaal wel zitten. Zou hij een verstandige keuze zijn?

Onder internationals en supporters van het Nederlands elftal is Louis van Gaal de droomkandidaat om het zwalkende Oranje bij de hand te nemen. Maar de 65-jarige topcoach heeft al aangegeven dat hij niet voor een derde keer bondscoach bij Oranje wil worden.

Lees ook: De plussen en minnen van Gullit als bondscoach

Wel is Van Gaal zeer geïnteresseerd in de functie van bestuursvoorzitter bij de KNVB. Deze baan wordt de hoogste bestuurlijke functie binnen de bond, maar bestaat momenteel nog niet. Het is de bedoeling dat de bestuursvoorzitter straks alle touwtjes in handen krijgt. De bond is bezig veranderingen in het organisatiemodel door te voeren, waardoor Van Gaal niet eerder dan aan het einde van dit jaar benoemd kan worden in die nieuwe functie. De vraag is nu dus of het verstandig zou zijn om Van Gaal te benoemen voor die job. Daarom een paar min- en pluspunten van Van Gaal op een rijtje.

+ Sterke man

Met Louis van Gaal zou de KNVB de gewenste sterke man binnenhalen. Hij straalt autoriteit uit en is bekend in grote delen van de wereld. Een groot contrast met mannen als Bert van Oostveen, Gijs de Jong en Hans van Breukelen, die de afgelopen jaren het beleid bij de bond grotendeels uitstippelden.

+ Krediet bij spelers en fans

Na de nooit verwachte prachtige derde plek onder zijn leiding als bondscoach op het WK 2014 in Brazilië kan Van Gaal wel een potje breken in voetballand. Hij heeft in ieder geval meer dan voldoende krediet bij de spelers van Oranje en de supporters.

+ Langetermijnvisie

Van Gaal is iemand die altijd werkt met een langetermijnvisie en daar niet van afwijkt. Hij is ook iemand die er niet voor schroomt moeilijke en of pijnlijke beslissingen te nemen. Als iemand de bezem door de bond kan halen is het Van Gaal wel.

- Inlevingsvermogen

De vraag is alleen of Van Gaal überhaupt als topbestuurder kan denken. Hij lijkt zich bijzonder moeilijk in andere mensen te kunnen inleven en dat is een eigenschap die absoluut noodzakelijk is voor een topbestuurder. Een goed voorbeeld van zijn gebrek aan inlevingsvermogen is de manier waarop de vriendschap tussen Van Gaal en Ronald Koeman op de klippen liep. Van Gaal werd in 2003 technisch directeur bij Ajax, waar zijn vriend Koeman trainer was. Als Van Gaal in de winterstop bij het trainingskamp in Portugal meteen op een plastic stoeltje de trainingen van Koeman gaat zitten analyseren, weet de trainer al dat het waarschijnlijk niet gaat werken tussen de twee. Dat klopt. Na een reeks irritaties tussen de voormalige vrienden eist Koeman dat de club kiest tussen de technisch directeur en de trainer. Ajax kiest voor Koeman en Van Gaal wordt ontslagen.

- Ja-knikkers

Van Gaal is niet iemand die tegenspraak duldt. Daardoor omringt de voormalig trainer zich meestal met ja-knikkers. Mensen die precies dezelfde voetbalfilosofie hebben: De Van Gaal-filosofie. Als trainer kan dat bijzonder goed werken, maar als bestuurder ligt dat toch iets anders. Voor we het weten is Andries Jonker bondscoach en krijgt Frans Hoek als assistent een contract tot 2025.

- Koeman nooit bondscoach

Ronald Koeman staat er momenteel niet voor open om bondscoach van het Nederlands elftal te worden. Nadat de bond hem eerder opzichtig negeerde is Koeman wel even klaar met de KNVB. Bovendien heeft hij een droomcontract (8 miljoen per jaar) bij Everton en hoopt hij nog steeds op een avontuur bij Barcelona. Toch wil Koeman ook ooit het Nederlands elftal nog een keer onder zijn hoede hebben. Maar als Van Gaal daar de komende jaren de scepter zwaait, is de deur naar Oranje voor Koeman definitief dicht.