Buitenlandse opvolger van Danny Blind?

Alles gaat mis bij het Nederlands elftal dat voor de tweede keer een eindtoernooi dreigt te missen. Wie moet Danny Blind opvolgen?

Aad de Mos

Voor Aad de Mos kwam de 2-0 nederlaag tegen de Bulgaren als een verrassing. „De laatste paar wedstrijden bespeurde ik een stijgende lijn, maar als het er echt om gaat komt de wet van Murphy om de hoek kijken bij Oranje”, aldus de oud-coach van onder meer Ajax en PSV. „Afgekeurde goals, blessures, Danny Blind heeft veel pech gehad. Aan de ene kant heeft hij dat ook over zichzelf afgeroepen door zijn opmerkelijke keuzes. Nederlandse coaches, waaronder ikzelf, kijken misschien wel te veel naar de jeugd. Als wij een jongen van 17 jaar net zo goed vinden als een routinier, kiezen we voor de jeugd. Dat is niet altijd goed, dat zie je nu ook wel aan Matthijs de Ligt. Dat is een groot talent, maar het is duidelijk dat hij nog niet klaar is voor het grote werk. Daar kan hij niks aan doen, daar ben je als coach verantwoordelijk voor.”

Voor De Mos is het dan ook duidelijk: „Zo kan het niet langer, er moet wat gebeuren. Het is een lijdensweg.” Ondanks de voorkeur van Nederlandse coaches voor jeugdig talent, is een buitenlandse bondscoach geen optie voor De Mos. „Ook al gaat het nu slecht met het Nederlandse voetbal, onze opvattingen hoe het spelletje gespeeld moet worden heeft ons ook succes gebracht. Buitenlanders denken anders over voetbal dan Nederlanders. Ze kennen onze manier van spelen niet. Ronald Koeman zou de meest ideale kandidaat zijn, maar dat wordt moeilijk. Frank de Boer is ook een optie.”

Piet de Visser

„Dit is heel triest”, verzucht Piet de Visser, meesterscout van Chelsea. „Als ik naar Oranje kijk mis ik passie, beleving, eigenlijk alles. Het is geen team. Ik ben net terug van een trip naar Zuid-Amerika en heb onder meer in Paraguay-Ecuador gezien. Dat zijn elftallen die qua kwaliteit echt niet beter zijn dan de Nederlandse spelers, maar ze gaan wel tot het gaatje. Dat het er bij het Nederlands elftal niet uitkomt heeft in dit geval met de coach te maken. Danny Blind raakt de spelers niet, hij krijgt het niet op de rit. Dat komt ook door zijn keuzes. Nu ook weer met De Ligt. Het is ronduit verkeerd om zo’n jongen op te roepen. De Ligt is ontzettend talentvol, maar Oranje kwam natuurlijk veel te vroeg voor hem. Hij heeft zeven wedstrijdjes voor Ajax gespeeld. Het lijkt mij dat hij daar nog genoeg moet leren. Oranje is daar niet de plek voor, zeker gezien de situatie waarin ze nu zitten.”

Volgens De Visser heeft de KNVB te snel afscheid genomen van Guus Hiddink. „Hiddink begon het op de rails te krijgen. Blind was sowieso een rare keuze. Hij heeft anderhalf jaar Ajax getraind en dat was iets van tien jaar geleden. Hoe kan zo’n iemand bondscoach worden?”

Lees ook: Twitter brandt Oranje genadeloos af na debacle

Wie moet het dan wel worden? In tegenstelling tot De Mos ziet De Visser wel wat in een buitenlandse coach. „We mogen ons best afvragen of onze manier van voetballen de juiste is. We slaan bijvoorbeeld te ver door in het selecteren van jeugdspelers. Neem bijvoorbeeld Frank de Boer. Hij wordt nu genoemd als opvolger van Blind. Bij Ajax boekte hij succes door de jeugd een kans te geven, maar bij Internazionale heeft hij wel gemerkt dat zijn werkwijze daar niet aansloeg. Inter draait nu als een trein en dat heeft echt met de trainerswissel te maken. Nee, laat De Boer nog maar wat meer ervaring opdoen. Ik zie een buitenlandse coach wel zitten. Marcelo Bielsa lijkt me mooi, maar of het haalbaar is?”

John de Wolf

Volgens John de Wolf heeft Danny Blind te rigoureus afscheid genomen van de oude garde. „Is Robin van Persie slechter dan Quincy Promes?”, vraagt de oud-verdediger van onder meer Feyenoord en Oranje zich af. „Ik dacht het niet. En laat Wesley Sneijder in de basis starten op zijn favoriete positie en gebruik hem niet als invaller. Ook al zijn ze niet meer zo goed als een paar jaar geleden, er wordt binnen een selectie wel tegen dat soort spelers opgekeken. Zij hadden hun verantwoording gepakt en de andere jongens bij de hand genomen. Op die manier kweek je een team. Dat heeft Blind nagelaten en je ziet wat er gebeurt. Ik heb geen team gezien. Er is geen vertrouwen en dat heeft onder meer te maken met de rare keuzes van de bondscoach. Wie heeft De Ligt bij de hand genomen? Niemand. Ze hebben die arme jongen laten verzuipen. Dit is pure karaktermoord. De Ligt is een enorm talent, hij komt er wel. Maar je moet hem wel de tijd geven. Als je hem er al bij haalt, laat hem dan gewoon rondkijken en meetrainen en geef hem desnoods wat speelminuten in het oefenduel met de Italianen. Blind was dat ook van plan, maar verandert ineens van gedachten. En als klap op de vuurpijl brandt hij die jongen ook nog af vlak na de wedstrijd. Dat kan toch niet? Blind heeft tijd genoeg gehad, maar wat het hart van het elftal is nog steeds onduidelijk.”

De Wolf heeft zijn blik al op het EK van 2020 gericht. „Te absurd voor woorden, maar het is niet anders. Een buitenlandse bondscoach zou kunnen. Ik hoorde de naam vallen van Jürgen Klinsmann, maar ik vraag me af of hij de juiste man is. We moeten kijken naar de lange termijn, de KNVB kan zich geen gok meer veroorloven. Er moet alles op alles worden gezet om Ronald Koeman naar Zeist te lokken. Hij is Nederlands geschoold, maar door zijn ervaringen in het buitenland ook realistisch. Onhaalbaar? Misschien, maar de KNVB moet het proberen. Speel in op zijn eergevoel, willig al zijn eisen in en geef hem de tijd en rust om aan iets moois te bouwen.”