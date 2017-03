Barney hoopt nu wél bij bevalling kleinkind te zijn

Hij somt het nog maar een keer op om aan te geven hoeveel hij moet opofferen om op topniveau te kunnen darten. „Bij zijn geboorte was ik er niet bij, toen hij zijn eerste verjaardag vierde was ik er niet bij en tijdens de meeste leuke momenten ben ik ook afwezig.” Raymond van Barneveld heeft het over zijn kleinzoon Mason, die tijdens het WK van 2015 het levenslicht zag. Heel vaak ziet hij hem niet, maar als Barney zijn kleinkind in zijn armen heeft, stroomt zijn lijf weer vol met energie.

Zijn familie doet Van Barneveld steeds vaker beseffen dat hij het qua darts iets rustiger aan moet doen om meer tijd met zijn familie door te kunnen brengen. Maar als we hem vragen door welke toernooien hij een streep heeft gezet om bij Mason te zijn, komt hij met een enorme waslijst aan wedstrijden waar hij dit seizoen wél aan meedoet.

„Er is weinig ruimte om het rustiger aan te doen”, zegt hij in Ahoy, waar hij het donderdagavond tijdens de Premier League Darts opneemt tegen Gary Anderson. „Ik heb goede contracten getekend; geld speelt natuurlijk ook een rol. Maar 52 weekenden per jaar van huis zijn is eigenlijk gekkenwerk. Ik vraag mezelf vaak genoeg af hoe lang ik dit nog volhoud.” Na een korte stilte, geeft Barney zelf het antwoord. „Ik word dit jaar 50 en ik wil tot mijn 55e door blijven gooien.”

Tot zijn dartspensioen zal hij continu twijfels blijven houden. Na elke nederlaag sluipen die er altijd weer in. „Ligt het aan mijn shirtje? Moet ik een outfit aanschaffen die prettiger zit? Draag ik de juiste schoenen? Sta ik te hoog of juist te laag op mijn voeten? Darts bezorgt mij gewoon heel veel stress. Ik zou ook weleens in een viplounge achterover willen leunen om naar een wedstrijdje te kijken. Maar ik moet er altijd weer staan.”

Demonstraties

Na verhalen van ex-prof Wayne Mardle verlangt de Hagenaar steeds meer naar de periode waarin hij geen grote toernooien meer hoeft te gooien, maar zonder zorgen demonstratiewedstrijden kan afwerken. „Hij vertelde dat hij het iedereen kan aanraden. Wayne doet zo’n 110 wedstrijden per jaar. En als hij een partijtje verliest, haalt hij zijn schouders op. Als hij er twee verliest ook. Hop, door naar het volgende demonstratiewedstrijdje.”

Dan heeft hij ook weer meer tijd voor zijn familie. Tot die tijd moet hij vooral via Facetime genieten van Mason. „Laatst zei hij ‘darten’. Toen viel ik bijna van de bank, haha. In november krijgt mijn dochter weer een kleintje. Dan hoop ik wél bij de geboorte te zijn! Maar als er dan een belangrijk toernooi is, vrees ik het ergste...”