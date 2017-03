Andre Onana: Hij haakte me, toch was het mijn fout

Weggestopt in een bezemkast ergens onderin de catacomben van de Europborg, keek scheidsrechter Bas Nijhuis zondagmiddag de beelden terug van het opmerkelijke doelpunt van FC Groningen. De arbiter keurde de treffer van Bryan Linssen goed, terwijl de Groninger toch duidelijk Ajax-goalie Andre Onana haakte voordat hij hem de bal ontfutselde en in het lege doel schoof.

„Kan ik nog een derde herhaling zien?”, vraagt Nijhuis aan FOX Sports-verslaggever Toine van Peperstraten. „Bij deze derde herhaling zie ik dat het een overtreding is waar ik voor had moeten fluiten. Maar van de plek waar ik stond, was dit niet te zien.”

De inschattingsfout kostte Ajax mogelijk twee dure punten in de titelrace. Davy Klaassen maakte in de slotfase nog de gelijkmaker maar verder dan 1-1 kwam Ajax niet. Daarmee is het gat met koploper Feyenoord, dat verrassend verloor bij Sparta, vier punten.

„We balen van dit gelijkspel want het was heel belangrijk om deze wedstrijd te winnen”, reageert hoofdrolspeler Onana teleurgesteld. „Het doelpunt was mijn fout”, zegt de doelman sportief. „Het was wel een overtreding, maar de scheidsrechter heeft ook een moeilijke job. Als ik de beelden terugkijk, is het duidelijk een overtreding, maar dat is heel makkelijk praten. het blijft mijn fout. Dit puntenverlies komt door mij.”

Als Ajax had gewonnen in de Euroborg hadden de Amsterdammers de titelstrijd in eigen hand gehad, nu moet de ploeg van Peter Bosz hopen op nog een misstap van Feyenoord. „We zullen zien of dit beslissend wordt in de strijd om het kampioenschap. Ik ben kwader op mezelf dan op de scheidsrechter.” Toch heeft Onana geen spijt van zijn actie. „Ik zou het morgen weer doen. Wij proberen te voetballen, dus ik moet risico nemen. Ik kan ook alleen maar lange ballen spelen, maar dat is ons spel niet.”

Linssen

Ook de andere hoofdrolspeler, Bryan Linssen, vond het een overtreding. „Natuurlijk is het een lichte overtreding", glimlacht de doelpuntenmaker. „Maar eerlijk gezegd vind ik het meer een fout van Onana dan een overtreding. Hij kapt me uit en wacht dan heel nonchalant. Dat moet hij niet doen. Maar ik zette een blokje dus het was een overtreding."