Ajax na 14 jaar weer in Europese kwartfinale

Na veertien jaar staat Ajax eindelijk weer eens in de kwartfinale van een Europees toernooi. In de ArenA maakte de ploeg van trainer Peter Bosz de vorige week opgelopen 2-1 achterstand tegen FC Kopenhagen goed door overtuigend met 2-0 te winnen. De eindstand was al bij rust bereikt.

Lees ook: UEFA houdt Ajax en Besiktas mogelijk weg van elkaar

De Amsterdammers kwamen op voorsprong door Bertrand Traoré. De huurling van Chelsea knikte in de rebound raak na een knappe actie van Amin Younes. De Duitse buitenspeler ging langs drie man en produceerde een schot dat Kopenhagen-goalie Robin Olsen niet vast wist te houden. Voor Traoré was het daarna een koud kunstje om te scoren.

Ajax was donderdagavond twee klassen beter dan de Deense kwelgeest. Twee keer eerder gingen de Amsterdammers in Europees verband ten onder tegen Kopenhagen, maar donderdag was het krachtsverschil duidelijk. In de blessuretijd van de eerste helft kwam Ajax op 2-0.

Dolberg

Hakim Ziyech lanceerde Kasper Dolberg, waarna de Deense spits werd gevloerd in het strafschopgebied. Dolberg ging zelf achter de bal staan en schoot uiterst koel raak: 2-0. Daarmee stond Ajax na één helft al virtueel in de kwartfinale. Na rust kregen de Amsterdammers nog verschillende uitstekende kansen om de score verder uit te bouwen. Omdat dit niet gebeurde bleef het spannend tot het einde.