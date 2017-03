‘Ajax eindigt dit seizoen als derde’

Na de dramatische vertoning van Ajax op Woudestein, waar de ploeg van trainer Peter Bosz zondag twee dure punten liet liggen tegen Excelsior, lijkt de strijd om de landstitel beslist. Koploper Feyenoord staat zes punten voor op Ajax en heeft een veel beter doelsaldo. Bovendien kruipt PSV steeds dichterbij. De nummer drie staat nog maar twee punten achter de Amsterdammers.

„Ajax gaat die tweede plaats ook niet vasthouden”, reageert voormalig toptrainer Aad de Mos. „In Nederland weet iedere club wel hoe Ajax speelt en eigenlijk is hun spel heel eenvoudig te ontregelen.”

Het is een mening die wordt onderschreven door voormalig spits Arnold Bruggink. „PSV ruikt bloed en Ajax gaat dat niet volhouden. Vooral vanwege de spanning die komt kijken bij die duels in de kwartfinale van de Europa League tegen Schalke 04. Het is fantastisch dat Ajax een kans heeft om de halve finale te halen, maar dat zal wel ten koste gaan van de tweede plaats, denk ik.”

Drie dagen na de tweede kwartfinale in Gelschenkirchen tegen de ploeg van Klaas-Jan Huntelaar staat de topper tegen PSV op het programma in het Philips Stadion. ,,Bij PSV gaat Ajax niet winnen”, zegt De Mos. „Ook thuis tegen Feyenoord zie ik Ajax niet winnen. Feyenoord en PSV hebben en een ‘plan B’, Ajax niet. Ajax speelt altijd een passing game, maar als dat niet lukt, blijft er niet veel van over. Wat is er nou eigenlijk zo bijzonder aan dit spel van Ajax? Als ik er naar kijk, raak ik vaak snel verveeld.”

Hooijdonk

Ook voormalig aanvaller Pierre van Hooijdonk ziet het somber in voor Ajax wat betreft de tweede plaats. „Die twee wedstrijden tegen Schalke kosten veel energie”, zegt de oud-Feyenoorder. „Bovendien is de kans groot dat spelers lichte schade oplopen, zoals Kasper Dolberg tegen FC Kopenhagen overkwam.”

De zeperd tegen Excelsior is geen uitzondering. De gezapige manier van spelen deed denken aan de kampioenswedstrijd van vorig seizoen tegen De Graafschap en het puntenverlies twee weken geleden tegen FC Groningen, toen Ajax eindelijk in kon lopen op Feyenoord.

Ook hier zijn de drie deskundigen het eens. „Ajax blijft gewoon tot het einde van de wedstrijd hetzelfde geduldige spel spelen”, zegt Van Hooijdonk. „Het is geen ploeg die tegen de klok lijkt te spelen. Voetballend heeft Ajax een uitstekend middenveld met Schöne, Klaassen en Ziyech. Als het goed loopt is dat prima, maar als bijvoorbeeld Klaassen slecht speelt, zoals tegen Excelsior, dan blijft er niks over van dat middenveld. Te vaak heeft Klaassen Ajax moeten redden. Hij heeft nog het meeste gif in zijn lijf. Bij Feyenoord zie je veel meer gif in de ploeg.”

De Mos

Dat Ajax niet van systeem kan veranderen en altijd blijft ‘voetballen’ maakt de ploeg voorspelbaar. „Zo spelen alle teams van Ajax van de jeugd tot het eerste”, reageert De Mos. „Ik hoorde lyrische verhalen over Jong Ajax, maar zodra een ploeg als VVV een beetje pressing speelt, blijft er weinig van over. Ajax teert gewoon nog steeds op twee grote elftallen. Het team van Johan Cruijff uit de jaren zeventig en het team van Louis van Gaal. Daartussen zaten vooral heel veel matige ploegen. Dit huidige Ajax is ook een matig elftal.”

Volgens Van Hooijdonk stagneert de ontwikkeling van Ajax. „Ik had voorspeld dat Ajax kampioen zou worden. Met hun voetballende vermogen had ik verwacht dat ze gemakkelijker wedstrijden zouden winnen dan Feyenoord. Maar Ajax is sinds de winterstop gewoon niet beter geworden.”