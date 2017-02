Max Verstappen maakt eerste meters in de RB13

Na de stroeve start van ploeggenoot Daniel Ricciardo maandag op de eerste testdag van het nieuwe Formule 1-seizoen is het dinsdag eindelijk tijd voor Max Verstappen om de eerste meters te maken in de nieuwe Red Bull, de RB13. Waar Ricciardo al na vier rondjes stil kwam te staan in de nieuwe bolide, gaat de ochtendsessie voor de Nederlander voorlopig prima.

Lees ook: Dit is de nieuwe bak van Max Verstappen

De Red Bull reed tot nu toe de derde tijd en keerde na twaalf ronden weer terug in de pits. Bij deze eerste testen gaat het niet zozeer om de rondetijden, maar meer om het verkennen van de nieuwe wagen. Kilometers maken, dat is wat de coureurs op hun eerste dag moeten doen.

In totaal duurt de eerste test vier dagen. De eerste race staat op 26 maart op het programma in Australië. Pas in die week zullen we echt zien welke teams de grootste stappen hebben gemaakt. De vraag blijft of het superieure Mercedes dit seizoen inderdaad terrein heeft verloren, zoals veel raceliefhebbers hopen.