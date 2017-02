Veltman: Het was gewoon een slimmigheidje

Er ontstond zondagmiddag zowaar een ‘fittie’ tussen de trainers van Ajax en Sparta op de persconferentie na afloop van Ajax-Sparta. Oorzaak was een merkwaardige actie van Ajacied Joël Veltman tijdens het duel dat de Amsterdammers uiterst eenvoudig (2-0) wonnen.

Ajax-aanvaller Bertrand Traoré lag halverwege de tweede helft geblesseerd op de grond en Veltman deed net alsof hij de bal buiten ging schieten voor een blessurebehandeling van zijn ploeggenoot. Hij gebaarde met zijn armen naar Spartaan Ivan Calero dat hij moest stoppen. Calero raakte in de war en keek om zich heen. Op dat moment ging Veltman er als een haas vandaar en liep langs Calero en gaf een voorzet bij de eerste paal.

Bosz

Er kwam geen kans uit voort, maar Sparta was woedend over de niet erg sportieve actie van de Ajacied. „Als de scheidsrechter niet gefloten heeft, of als de bal niet over de lijn is geschoten, dan ligt het spel niet stil”, reageerde Ajax-trainer Peter Bosz op de actie van zijn speler. „Nou, wil je mijn mening ook weten?”, onderbrak Sparta-coach Alex Pastoor zijn collega. „Ik vond het héél sportief van Veltman”, zei Pastoor cynisch. „Vooral dat armgebaar. Hier word je gewoon voor de gek gehouden. Ik vind het niks wat Veltman deed.”

Bosz reageerde gepikeerd. „Ik was nog niet uitgesproken. Dat armgebaar had ik niet gezien, maar als de tegenstander de hele wedstrijd tijd aan het rekken is, dan zou ik die bal ook niet uitschieten.”

Veltman

Veltman zelf was zich van geen kwaad bewust. „Ach, het was een slimmigheidje”, glimlachte de verdediger. ,,Bertrand lag op de grond en ik dacht: hier ga ik gebruik van maken. Daarop deed ik net alsof ik de bal uit zou schieten. Toen keek die jongen om en op dat moment dacht ik: Ik ga er gewoon langs. Ik weet ook wel dat je hier niet de schoonheidsprijs voor krijgt, maar meer dan een slimmigheidje was het niet. Ik kan er om lachen. In de kleedkamer zeiden ze tegen me: als je dat bij mij had gedaan had je een doodschop gekregen. Wat ik gedaan had als er gescoord werd uit die voorzet? Een doelpunt is een doelpunt.”

Op Twitter waren er meteen woedende reacties van voetbalfans uit het hele land na de actie van Veltman. Er werd zelfs gesuggereerd dat de Ajacied door de KNVB geschorst zou moeten worden. Dit zou namelijk een heel verkeerd voorbeeld zijn voor de jeugd. Want bij een amateurduel zou zo’n actie geheid op een vechtpartij zijn uitgelopen.

Overdreven

„Dat vind ik een beetje overdreven allemaal”, reageerde Veltman op de ophef. „Het leverde niet een kans één op één op de keeper op ofzo. Wat ik zelf gedaan zou hebben als iemand dit bij mij deed? Ik zelf wacht altijd tot de bal uit is. Ik ga niet om me heen kijken als de bal nog in het veld is. Dat was niet handig van die jongen. Ach, het was iets dat in me opkwam en we moeten het ook niet groter maken dan het is. Kom op zeg, je kan er beter om lachen dan er een groot punt van te maken. Ik zal het niet meer doen, want het lukt nu toch niet meer.”