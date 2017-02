Straatvechters Feyenoord kloppen ideale schoonzonen

Karim El Ahmadi en Tonny Vilhena spelen normaal gesproken al graag op het randje van wat toelaatbaar is op een voetbalveld, maar in de kraker tegen PSV deden de straatvechters van Feyenoord er gistermiddag nog een schepje bovenop. Het duo liep met het mes tussen de tanden de grasmat van De Kuip en liet de eerste twintig minuten niets heel van hun directe tegenstanders.

Vilhena vrat Davy Pröpper op en El Ahmadi liet Marco van Ginkel geen moment in de wedstrijd komen. In vergelijking met de pitbulls van Feyenoord liepen de twee middenvelders van PSV als twee ideale schoonzonen over het veld. Er was geen beginnen aan voor de bezoekers uit Brabant, niet in de laatste plaats omdat Vilhena en El Ahmadi telkens hulp kregen van ploeggenoten als Jens Toornstra, Steven Berghuis en Eric Botteghin.

Premier League

De boodschap van de Rotterdammers was duidelijk: hier valt niets te halen. „We gingen maar voor één ding en dat was de winst”, aldus El Ahmadi na de 2-1 zege van de koploper. „Onze voorsprong op PSV was al groot, maar we hebben het nooit over een gelijkspelletje gehad in de kleedkamer. We wilden PSV niet het gevoel geven dat er dit seizoen nog ook maar iets is te halen voor ze. In de eerste fase van de wedstrijd dacht ik gelijk dat dit onze dag ging worden. Het tempo lag ontzettend hoog, niet normaal, het leek op een wedstrijd uit de Premier League. Het was heerlijk dat de scheidsrechter heel veel toeliet qua tackles enzo. Als speler voel je dan: ik kan net nog wat verder over het randje gaan.”

Aanvoelen hoever je als bikkelaar kunt gaan, is een kunst op zich. Een kunst die alleen de beste straatvechters beheersen, weet El Ahmadi als geen ander. „Als wij in eigen huis tegen FC Groningen ofzo spelen, dan weet je dat de tegenstander ver op de eigen helft speelt. Dan heeft het niet veel zin om als een gek tekeer te gaan op het middenveld. Maar in een ploeg als die van PSV spelen heel veel goede jongens, dan moet je er zo kort mogelijk op zitten en de grens op zoeken. Dat doen Tonny en ik niet alleen. Dat een sierlijke speler als Berghuis ook slidings maakt, zegt heel veel over deze ploeg. We knokken keihard voor elkaar.”

De agressieve pressie zorgde al na tien minuten voor de openingstreffer, die Toornstra op fraaie wijze voor zijn rekening nam. De voorsprong deed Feyenoord twijfelen. Moeten we in dit moordende tempo doorgaan of nemen we een klein beetje gas terug? El Ahmadi: „We gingen doseren en dat pakte niet goed uit, want PSV kreeg meer grip op het duel. Gelukkig zag je in de tweede helft dat we meer dan genoeg kansen kregen om de wedstrijd te beslissen.”

De zeer opvallende winnende treffer (Jeroen Zoet werkte de bal over zijn eigen doellijn) zorgde niet alleen voor opluchting in De Kuip, maar ook voor nóg meer titelkoorts in Rotterdam. El Ahmadi vindt dat juist lekker „In voorgaande seizoenen moesten we elke keer in de achtervolging op de koploper, nu zijn we dat zelf. Het klinkt misschien gek, maar dat zorgt voor minder druk bij ons. Kom maar op met die laatste tien wedstrijden.”