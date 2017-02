Spelersvrouw wenst Van Persie een gebroken been toe

Robin van Persie was zondagavond de gevierde man bij Fenerbahçe. In het bekerduel met Besiktas maakte de Nederlander een kwartier voor tijd de enige treffer, waardoor de ploeg uit Istanbul door is naar de kwartfinale.

Bij het publiek van Besiktas en met name de familie van Dusko Tosic maakte hij zich iets minder geliefd. Tosic kreeg een rode kaart een schermutseling met Van Persie, waarbij de Serviër een kopstoot zou hebben gemaakt of in ieder geval zou willen maken en dus rood kreeg.

Grove popster

Vooral de vrouw van Tosic was niet blij met de actie van de Rotterdammer, die zich volgens haar en vele Besiktas-fans zou hebben aangesteld. Jelena Karleusa – zelf een popster – gooide op Twitter enkele verwensingen naar Van Persie. „R. van Persie is een domme motherfucker. Breek een been klootzak”, zo luidde de boodschap.

Op verzoek van Tosic heeft ze de tweet inmiddels offline gehaald, maar deze is inmiddels natuurlijk al wijdverspreid over het internet. Maar echt spijt lijkt ze niet te hebben. „Dusko heeft mij gevraagd om mijn tweet over Van Persie te verwijderen en dat heb ik gedaan. Wat zal ik zeggen, ik hou niet van smerige voetballers.”

