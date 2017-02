Ramos voetbalt met Afghaanse landmijnslachtoffers

Real Madrid-aanvoerder Sergio Ramos is op het veld keihard en meedogenloos, maar buiten de lijnen laat hij zich van zijn zachte kant zien. In samenwerking met de UEFA en het Rode Kruis trapt de verdediger een balletje met Afghaanse mensen die slachtoffer zijn geworden van landmijnen.

Eer

De Spanjaard kreeg tijdens de ‘The Best-award’ van FIFA de meeste stemmen voor het team van het jaar. Om die reden werd Ramos uitgenodigd door het Rode Kruis. „Ik vind het een eer en het is prachtig om te zien wat voetbal kan beteken voor deze mensen”, laat Ramos weten aan UEFA. „Als sleutelfiguren in de sport horen wij dit soort dingen te doen, als motivatie voor hen die het moeilijk hebben. Wij weten met wat voor problemen zij dagelijks te maken krijgen en het voelt goed om ze te helpen waar dat kan.”

Inspiratie

Afghanistan heeft zelfs een elftal gecreëerd, geheel bemand door landmijnslachtoffers. Met kunstbenen of krukken rennen zij met liefde voor het spel over het veld. Ramos: „Zij zijn een inspiratie voor ons. Zij geven een voorbeeld over hoe je op een positieve manier in het leven kan staan, ondanks alle problemen waarmee zij te kampen hebben. Zij blijven dromen en vechten om hun droom uit te laten komen.”

Landmijnprobleem

Dagelijks vallen er slachtoffers of sterven er mensen doordat ze in aanraking komen met een landmijn. Het is nog steeds een groot probleem in Afghanistan. De situatie is zelfs zo erg dat Afghaanse families uit hun vaderland vluchten.

Om het landmijnprobleem aan te pakken, hebben twee Afghaanse broers een drone ontwikkeld om landmijnen te detecteren. De broers gaan dit voorjaar voor het eerst in een echt mijnenveld hun drone gebruiken.