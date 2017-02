Piet Keizer herdacht met applaus en minuut stilte

In de Amsterdam ArenA is de vrijdag overleden Piet Keizer zondagmiddag herdacht. Voorafgaand aan de competitiewedstrijd van Ajax tegen Sparta Rotterdam werd een minuut stilte gehouden. Directeur Edwin van de Sar sprak lovende woorden over het overleden clubicoon.

„Piet was een echte Ajax-linksbuiten. Hij wilde winnen, maar zeker het publiek vermaken. Ik weet zeker dat ik namens jullie allemaal spreek als ik zeg: Piet, we zullen je nooit vergeten’’, aldus Van der Sar voorafgaand aan een indrukwekkende minuut stilte.



In de elfde minuut, Keizer speelde altijd met rugnummer elf, kreeg de overleden linksbuiten een staande ovatie van het Amsterdamse publiek.

Keizer overleed vrijdag na een kort ziekbed op 73-jarige leeftijd aan de gevolgen van longkanker. Met Ajax, de enige club waarvoor hij uitkwam in zijn carrière, won hij onder meer drie keer de Europa Cup 1, de wereldbeker en zes landskampioenschappen. Hij vormde een zogenaamd 'koningskoppel' met Johan Cruijff.