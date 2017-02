Olympisch Rio na half jaar verlaten en vervallen

Waar het er vorig jaar nog prachtig uit zag, is van het olympisch dorp in Rio de Janeiro nu bijna niks meer over. Het terrein is verlaten, het Maracana Stadium vervallen, en de zwembaden te vies om ook maar in te pootjebaden.

Lees ook: Als de Spelen voorbij zijn blijven ruïnes over

Sports Illustrated maakte een kort filmpje van het verlaten Maracana Stadium, waar alle stoelen op een stapel gegooid zijn door vandalen en het sportterrein versleten is. De Olympische ringen hangen er een tikkeltje verloren bij.

Van tevoren werd door de lokale autoriteiten in Brazilië gezegd dat de enorme hoeveelheid geld die in het olympisch dorp gestoken werd, zou worden terugverdiend met toerisme en sportwedstrijden na de Olympische Spelen.

Daar lijkt, nu het stadion erbij ligt alsof het jaren niet gebruikt is, weinig van terecht te komen. Reden voor het verval? Onder andere een ruzie tussen beheerders van het Maracana Stadion en de organisatie van de Olympische Spelen over een elektriciteitsrekening die inmiddels al 1 miljoen dollar zou bedragen.

Vanwege de ruzie mogen toeristen het stadion niet in, terwijl dat dus juist een bron van inkomsten zou moeten zijn voor het nu verlaten sportdorp. Voordat de Spelen begonnen was het tevens het idee om het olympisch dorp om te bouwen tot luxe woonwijk.

De zoveelste keer

Het is niet de eerste keer dat er van tevoren gezegd wordt dat een sportevenement een flinke som geld oplevert voor een land, maar achteraf enkel een hoop verval en geldverlies oplevert. Zo ziet het Olympisch dorp dat speciaal voor de Spelen in Athene van 2004 werd gefabriceerd er nu ook verlaten uit. Ook de Olympische dorpen van de spelen in Berlijn (1936) en Sarajevo (1984) zien eruit als spooksteden en het leegstaande olympisch dorp van de Winterspelen in Turijn (2006) is gekraakt door illegale vluchtelingen.