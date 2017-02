Nuis pakt ook op 1500 meter WK-goud

Kramer zette in de zevende rit, met beide handen voornamelijk op zijn rug, al een scherpe tijd neer. Even leek het erop dat hij na de 5000 en 10.000 meter ook WK-goud op de 1500 meter zou gaan pakken, de afstand waarop hij sinds dit seizoen weer de juiste slag te pakken heeft. Maar het werd brons, een medaille die hij bij de WK afstanden nog nooit won. Kramer staat nu op negentien keer goud, twee keer zilver en een keer brons.

De loting leverde uitgerekend een duel in de elfde en voorlaatste rit tussen de twee titelkandidaten op. Na een voor zijn doen rustige opening gaf Nuis in de resterende drie ronden vol gas. Al snel leek Joeskov verslagen, maar de Russische titelhouder bleef door knokken. Dat deed Nuis echter ook, waardoor hij zijn gedroomde zege toch veilig kon stellen.

Opnieuw goud voor Kjeld Nuis. De schaatser heeft zondag bij de WK afstanden in Zuid-Korea ook de 1500 meter op zijn naam geschreven. Een dag na zijn triomf op de 1000 meter zegevierde de 27-jarige Nuis in een tijd van 1.44,36. Daarmee onttroonde hij de Rus Denis Joeskov, die met 1.44,67 op de tweede plek eindigde. Sven Kramer werd derde met een tijd van 1.45,50.

