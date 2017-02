Nederland was ongekend sterk op de WK afstanden

Over precies een jaar vinden op de schaatsbaan van Gangneung de olympische onderdelen van het langebaanschaatsen plaats. De generale repetities liepen voor Nederland dit jaar geweldig op de WK afstanden. Nog nooit won een land zoveel medailles als de Oranje-ploeg dit jaar.

Daar had het niet eens de sinds 2015 toegevoegde massastart voor nodig. Het was het enige onderdeel dat zowel bij de mannen als de vrouwen geen eremetaal opleverde. Waarmee het weekend toch een beetje als een nachtkaars uitging.

Lotto's winnen

Een domper op de feestvreugde kan je het amper noemen. Vooral bij de mannen was het een groot feest. Sterker nog, het was een groot LottoNL-Jumbo-partijtje. Jan Smeekens won de 500 meter, Kjeld Nuis de 1.000 en 1.500 meter, terwijl Sven Kramer beide lange afstanden op zijn naam schreef. Het toetje was dan nog dat de achtervolgingsploeg ook goud won.

Daarnaast was er ook nog twee keer zilver voor Jorrit Bergsma. Kai Verbij en Sven Kramer kregen ook nog één keer het brons omgehangen.

Succes van Wüst

Bij de vrouwen was het feest een stukje minder groot. Ireen Wüst maakte het mooie weer met goud op de drie kilometer en ook maakte ze deel uit de winnende ploeg op de achtervolging. Daarnaast was ze ook nog een keer goed voor zilver. Antoinette de Jong en Jorien ter Mors grepen allebei brons.

Het eindresultaat is dus acht keer goud, drie keer zilver en vier keer brons. Een absoluut record. Voorheen was het grootste aantal gouden medailles dat een land won tijdens een WK afstanden zes, maar dat is dus uit de boeken gereden.

Shorttrack

Ook bij de shorttrackers scoort Nederland goed. De piepjonge Suzanne Schulting legde beslag op de World Cup bij de vrouwen. Ook de mannen aflossingsploeg stak met kop en schouders boven de rest uit.