Matthijs de Ligt wacht rustig op zijn kans

Ajax houdt zicht op de titel, maar gemakkelijk ging het niet zondag tegen Heracles Almelo, ondanks de 4-1 zege. De 17-jarige invaller Matthijs de Ligt brak na rust de ban.

Ajax begon aan de wedstrijd in de wetenschap dat Feyenoord in eigen huis PSV met 2-1 had verslagen.

De druk lag daardoor een stuk hoger bij de Ajacieden, die moeizaam aan de wedstrijd begonnen. Heracles voetbalde alleraardigst mee en kon goed opboksen tegen het drukkende spel van de Amsterdammers. Een ruststand van 1-1 was dan ook volledig terecht.

Kopsterk

Na rust nam de 17-jarige Matthijs de Ligt de plek in van de geblesseerde Nick Viergever. „De Ligt gaf de ploeg weer energie, met zijn schot op doel en natuurlijk zijn doelpunt”, vertelt Ajax-coach Peter Bosz na afloop. Vlak na rust legde De Ligt aan voor een schot, dat maar net over het doel zweefde. „De trainer zei dat ik moest indribbelen en schieten, dus deed ik dat”, zegt De Ligt. Een paar minuten later knikte hij de 2-1 binnen. De kopsterke verdediger maakte daarmee zijn eerste Eredivisie-goal. „Ik ben pas tien jaar verdediger, ik stond eerst op het middenveld. Toen scoorde ik regelmatig van afstand. De laatste jaren ben ik behoorlijk gegroeid, dus dat komt qua koppen goed uit.”

De 2-1 gaf het lamgeslagen Ajax weer de nodige impulsen om de wedstrijd naar zich toe te trekken. Dat Ajax opnieuw vlak na rust toesloeg komt volgens De Ligt door trainer Peter Bosz. „Dat komt door de donderspeech van de trainer”, lacht de verdediger.

Geduldig

De Ligt speelde tegen Heracles pas zijn vierde Eredivisieduel, maar het lijkt erop alsof hij al jaren in de achterhoede staat. De jongeling solliciteert naar een basisplaats. „Het team staat goed nu, dus wisselen is onlogisch. En ik kom pas net kijken. Ik wacht gewoon geduldig op mijn kans en als die komt moet ik hem grijpen.”