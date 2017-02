Kramer week uit Feyenoordselectie gezet

Feyenoord heeft Michiel Kramer een week uit de selectie gezet. Dat maken de Rotterdammers zelf bekend op hun website. De aanvaller zal voorlopig een individueel programma afwerken en hoeft zich pas op 20 februari weer bij de selectie te melden. Daarnaast zal Kramer ook een boete moeten betalen.

De sancties komen nadat Kramer zaterdagavond een extra training had geweigerd af te werken. De spits behoorde voor de wedstrijd tegen FC Groningen tot de reserves en deze moesten na de met 2-0 gewonnen wedstrijd nog een oefensessie doen. Iets waar de spits geen trek in had.

Uitstekende Jørgensen

Doordat de afgelopen zomer aangetrokken Nicolai Jørgensen het zo goed doet, zit Kramer vooral op de bank. Op 8 december mocht hij voor het laatst een kwartiertje invallen tegen Fenerbahçe in de Europa League. Sindsdien heeft hij alleen maar kunnen toekijken.

Na de wedstrijd tegen FC Utrecht afgelopen november, waarin Kramer een punt redde voor Feyenoord door als invaller de 3-3 te maken, liet hij zich tegenover Metro al uit over zijn reserverol. „Ik wil vanaf minuut één spelen. Het is moeilijk om op de bank te zitten. Het enige wat ik kan doen is hard blijven werken. Ik moet ook eerlijk zeggen dat Nicolai goed speelt.” Toch was er ook onbegrip richting trainer Giovanni van Bronckhorst. „Natuurlijk dacht ik ‘waarom zet je me er niet eerder in?’”

Geaccepteerd

Kramer heeft zijn interne schorsing geaccepteerd en mist daardoor dus de uitwedstrijd van zondag 19 februari bij ADO Den Haag, zijn vorige werkgever.