Kampioen 2018 heeft geen garantie op CL-voetbal

Ajax won donderdagavond niet van Legia Warschau, maar heeft nog altijd alle kans om door te stoten in de Europa League. Voor AZ lijkt de return in Frankrijk overbodig na 1-4 nederlaag tegen Olympique Lyon. Een ding is na donderdagavond in ieder geval zeker. De club die in 2018 kampioen van Nederland wordt, is niet direct geplaatst voor het hoofdtoernooi van de Champions League.

Het mag gerust een dieptepunt in de Nederlandse voetbalhistorie worden genoemd. Tot dusver was de winnaar van de Eredivisie altijd verzekerd van een plek in de Europacup I dan wel Champions League. Maar over een jaar neemt onze vaderlandse competitie dus afscheid van de reputatie.

Dertien is pech

Dit heeft voor een groot deel te maken met de prestaties van de Nederlandse ploegen. Waar de Eredivisie lang tot de zeven best presterende competities in Europees verband behoorde, is een jaar of acht terug de gang naar beneden ingezet richting de dertiende plek.

Normaliter zou de schade nog te repareren zijn geweest. Nummer twaalf Zwitserland is immers al compleet uitgeschakeld in Europees verband en stel nou dat Ajax de geest krijgt en de Europa League vanaf nu zonder tegenslag zou winnen, dan kruipt Nederland nog naar de twaalfde plek.

Italië lacht

Die twaalfde plek op de UEFA-coëfficiëntenranglijst (die wordt opgesteld op basis van de laatste vijf seizoenen) is sinds dit seizoen echter niet meer het vereiste voor directe plaatsing voor de Champions League. Vanaf 2018/19 gaat er namelijk een nieuwe opzet in, waardoor de top vier van de ranglijst direct vier deelnemers in de groepsfase krijgt. Dit geldt voor Spanje, Engeland, Duitsland en Italië.

Vooral de Italianen – die vierde staan – zullen zielsgelukkig zijn met deze beslissingen. De Serie A mag op dit moment twee ploegen direct in de poulefase laten instromen en een derde moet zich zien te kwalificeren. De nummer drie van de Italiaanse competitie zal per 2018 samen met de nummer vier direct geplaatst zijn. Italië krijgt op die manier de garantie van twee extra plekken. Dat kan de competitie gebruiken ook, want in zes van de laatste zeven jaren kwam de Italiaanse nummer drie niet door de play-offs heen.

Deze beslissing gaat ten koste van de kleine landen, waaronder Nederland. Vanaf dit jaar moet je namelijk in de top tien van de UEFA-ranking zitten om nog een ploeg direct in het hoofdtoernooi te hebben. En die plek is voor Nederland dit seizoen in ieder geval onbereikbaar.

Minder play-offplekken

Bovendien zijn er minder plekken te verdelen in de play-offs. Waar er momenteel tien clubs doorstromen uit het kwalificatietoernooi richting de echte Champions League, zal dat worden teruggeschroefd naar acht. Het enige voordeel is, is dat er geen Spaanse, Duitse, Engelse of Italiaanse tegenstanders meer zijn in de kwalificatie, die daardoor dus misschien net wat makkelijker wordt.

Opvallend – of eigenlijk juist niet – is dat de veranderingen eerder dit jaar achter gesloten deuren besproken werden. De grote clubs uit de top vier dreigden zich af te scheiden van de UEFA om een eigen Super League te beginnen, waardoor de Champions League het in de toekomst zonder clubs als Real Madrid, Bayern München, Manchester City en Juventus zou moeten doen. Dit zou een enorme commerciële en financiële dreun zijn voor de UEFA, die daarom ook snel zwichtte.

Tegengeluid

Eerder sprak de EPFL (waarin de Europese competities verenigd zijn) zich al uit tegen de veranderingen. „Het proces is heel slecht geweest. Van goed overleg is geen sprake. Buiten elk governance-principe om is deze wijziging, die de nationale competities raakt, doorgevoerd.” Achter dit statement stonden ook de Premier League, Bundesliga en Primera División. Zij gingen dus tegen de wil van hun topclubs in. Alleen de Serie A – de competitie die het meest profiteert van de nieuwe opzet – ontbrak.

Deze week hebben Ajax, PSV, Celtic en Anderlecht de handschoen opgenomen. Zij vragen om een andere opzet per 2021, wanneer er voor het eerst weer wat gewijzigd kan worden aan de opzet. Zij pleiten onder andere voor een uitbreiding van de Champions League naar 48 teams. Dit is ook in strijd met de plannen van de grote clubs, die graag nog maar 24 ploegen zouden willen overhouden. Dit zou de kansen van Nederlandse ploegen op deelname alleen maar verkleinen.

Het restant

Voor het Nederlandse voetbal is het in ieder geval te hopen dat Ajax en AZ in het restant van hun Europese avontuur nog goede resultaten boeken. Met een goed vervolg in het volgende seizoen kan de Nederlands kampioen van 2019 gewoon weer direct instromen in de groepsfase van de Champions League.