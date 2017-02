Justin Kluivert: Mijn vader weet wat ik kan

Het was een bijzondere middag zondag in het Parkstad Limburg Stadion waar Roda JC Ajax ontving. Lopend richting tribune zagen de Limburgse voetbalfans zomaar de grote Nicolas Anelka in een Roda-trainingsjack achter een raam staan praten met een bestuurder. Nog geen twintig meter onder de voormalige wereldspits stond op de tribune een andere topscorer uit vervlogen tijden.

Voormalig Barcelona-vedette en huidig technisch directeur van Paris Sain-Germain, Patrick Kluivert was zondagochtend naar Kerkrade afgereisd om zijn talentvolle zoon Justin een keer live aan het werk te zien. Toevallig, of misschien speciaal voor de gelegenheid draaide Roda zondag ook alleen dancemuziek uit de tijd dat Kluivert en Anelka furore maakten op de Europese velden.

Anelka is neergestreken in Zuid-Limburg in het kielzog van zijn vriend en miljardair Aleksei Korotajev, die grootste plannen heeft met Roda en binnen vijf jaar Champions League-voetbal wil spelen met de huidige nummer zeventien van de Eredivisie.

Entourage

Patrick Kluivert was niet alleen gekomen, want zijn complete entourage hield twee rijen bezet op de hoofdtribune in het Parkstad Limburg Stadion. „Naast mijn vader zaten ook mijn broertjes, mijn stiefbroer, mijn tantes van mijn moeders kant, mijn stiefmoeder, mijn vriendin en mijn opa op de tribune, glunderde Justin Kluivert na afloop van het door Ajax met 0-2 gewonnen duel. „Heel veel dus inderdaad.”

Het ‘Kluivert vak’ kon maar weinig genieten van de zoon van Patrick, want de kleine Kluivert speelde veruit zijn minste wedstrijd sinds hij bij het eerste zit. „Ik vind zelf ook dat ik matig gespeeld heb. Maar ja, het kan niet altijd goed gaan. Een verkeerde aanname kan iedereen overkomen en dan kom je er niet langs. Maar het gaat erom dat je daarna opnieuw een actie durft te maken.”

Toch leek het een beetje of de aanwezigheid van zijn vader en alle bekenden Kluivert verlamde. „Nee, dat was het echt niet. Ik probeer heus niet beter mijn best te doen omdat mijn vader er was. Ik probeer altijd op mijn best te spelen.” Kluivert baalde na afloop dan ook niet, dat hij uitgerekend met zijn beroemde vader op de tribune matig speelde en al na ruim een uur gewisseld werd.

Blessure

„Hij weet wat ik kan. Hij heeft mijn andere wedstrijden ook gezien. De volgende keer dat hij erbij is speel ik misschien weer top. Laten we het hopen. Misschien volgende week al. Ik weet nog niet of Bertrand Traoré meteen alweer inzetbaar is. We zien het wel.”

Kluivert had overigens wel een excuus voor zijn matige spel. „Een dag voor de wedstrijd ben ik op de training ongelukkig door mijn enkel gegaan. Toen ben ik ook uit de training gestapt, ik had er heel veel last van. Bij het opstaan voelde ik het nog steeds erg. Maar na het douchen en een pijnstiller voelde ik me een stuk beter. We hebben het ingetaped en toen ben ik gewoon gaan voetballen.”

Ondanks zijn vroege aftocht kreeg Kluivert toch een hartstochtelijk applaus van zijn vader en zijn complete entourage. Na afloop zag Justin nog even wat hem de komende jaren te wachten staat. Want zijn nog steeds zeer populaire vader deed over een wandelingetje van tien meter door het Roda-stadion een klein kwartiertje, door alle supporters die met hem op de foto wilden.