'Jan-Scharie' verleert het straatvoetbal nooit

Op de perstribune van de Kuip werd zaterdagavond na de 2-0 van Feyenoord tegen FC Groningen direct driftig gephotoshopt. Een verslaggever van FC Afkicken zocht eerst een foto van Jan-Arie van der Heijden en daarna een afbeelding van het shirt van het Braziliaans elftal. Na wat knippen en plakken vatte het beeld de wedstrijd treffend samen: sambavoetbal in een steenkoud Rotterdam-Zuid.

Aanleiding voor de afbeelding was een weergaloze actie van de verdediger van Feyenoord. In een bomvol strafschopgebied hield Van der Heijden het overzicht en bediende hij Toornstra met een prachtig hakje, dat normaal gesproken door een balvaardige nummer 10 wordt gegeven in plaats van een centrale verdediger.

Het was niet de eerste keer dat de door Ajax opgeleide Leidenaar het publiek vermaakte met zaalvoetbalachtige hoogstandjes. Zo gooide hij er eerder de ‘Zidane-shuffle’ uit en liet hij tegenstanders dankzij een snelle schaar verschillende malen in verwarring achter. Het leverde Van der Heijden al snel de bijnaam ‘Jan-Scharie’ op.

De Feyenoordfans moeten daar doorgaans weinig van hebben (‘normaal doen!’), maar op de een of andere manier hebben ze de defensieve kracht in hun hart gesloten. Ze scandeerden niet voor niets zijn naam, nadat Toornstra tegen FC Groningen zijn tweede van de avond in de kruising had laten ploffen.

Paspoort

Na afloop van de overwinning moet Van der Heijden lachen als hij zijn gephotoshopte hoofd op het geel met groene shirt ziet. „Haha, mooi! Ik wist niet dat ik een Braziliaans paspoort had.”

Hij voert zijn acties als profvoetballer terug op zijn jeugd. „Ik was balverliefd en voetbalde vaak op straat. Het is net als fietsen, zoiets verleer je nooit. Toen ik eenmaal profvoetballer werd, heb ik het een beetje moeten afleren. Als verdediger moet je het tenslotte niet te vaak doen, dat kan gevaarlijk zijn. Toen ik bij Vitesse speelde hamerde Fred Rutten erop dat ik het juiste moment voor zo’n actie moest kiezen. Het is best wel vaak misgegaan, maar dat gebeurt gelukkig steeds minder. Het kan ook heel effectief zijn, daarom koester ik het.”

Zijn Zuid-Amerikaanse voetbaltemperament is voer voor grappen en grollen. Zo werd op de tribunes gefluisterd dat het defensieve blok van Feyenoord wordt gevormd door twee Brazilianen: Eric Botteghin en Van der Heijden. Ook ploeggenoten doen er aan mee. „Ze zeggen dat ik van positie moet wisselen en op 10 moet gaan spelen. Het is natuurlijk heel leuk allemaal, maar als Jens die bal er niet in schiet, heeft niemand het er meer over. Als we zonder dat hakje van Groningen hadden gewonnen, was ik net zo blij geweest. Laat ons maar lekker de nul houden, dan begint dat kampioenschap steeds meer te kriebelen.”