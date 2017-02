Indrukwekkende streak Van Gerwen eindigt verrassend

Overigens won Van Gerwen zijn partij van afgelopen donderdag ook niet. Tijdens de Premier League of Darts kan je namelijk gelijkspelen, hetgeen hij ook deed. Tegen Gary Anderson werd het 6-6. Overigens bleek Van Gerwen toen geen fan van de remiseoptie bij darten. „Een gelijkspel is geen reet aan. Als je voetbal zit te kijken, wil je toch ook dat er een winnaar is?”, zo zei hij tegenover RTL 7.

Van Gerwen – die tijdens de UK Open zijn titel verdedigde – had voor het laatst op 16 oktober 2016 een pot verloren. Tijdens de European Tour 10 was de Noord-Ier Daryl Gurney met 6-4 te sterk.

Al in de eerste ronde van het toernooi bleek Ritchie Edhouse te sterk. De Engelsman staat momenteel gedeeld 126e op de wereldranglijst, maar versloeg de wereldkampioen darts toch zeer verrassend met 6-5.

Darter Michael van Gerwen heeft vrijdagavond voor het eerst in bijna vier maanden tijd weer eens een wedstrijd verloren. Na 33 partijen ongeslagen te zijn ging het tijdens de UK Open ineens mis.

