Harde kern FC Twente wekt onbegrip met spandoek

Bijna een helft lang hing het spandoek ‘Kosovo is Serbia’ achter FC Twentedoelman Nick Marsman. Waar de tifo voorafgaand aan de wedstrijd FC Twente-Feyenoord nog de handen op elkaar kreeg, viel de spandoek die Vak-P daarna ontrolde heel wat minder in de smaak. Pas vlak voor het einde werd de tekst door de stewards van de thuisclub weg gehaald. De kans is groot dat de Enschedese club een fikse boete krijgt van de KNVB, aangezien politieke boodschappen niet zijn toegestaan in een voetbalstadion.

Trip

Hoogstwaarschijnlijk is het spandoek een voortvloeisel uit de trip die enkele lieden van de harde kern van FC Twente vorig jaar zomer hebben gemaakt naar Kosovo. Leden van Vak-P kregen een uitnodiging van de harde kern van Rode Ster Belgrado om mee te doen aan een toernooi ter nagedachtenis aan Dimitrije Popovic. Op de site van de supportersgroep staat een summier verslag van de trip met onder meer zinnen als: ‘in de Servische provincie Kosovo’ en ‘ter nagedachtenis aan Dimitrije Popovic, een Servische jongen die 5 jaar geleden zonder aanleiding werd vermoord door Albanese terroristen’.

Wat reacties op Twitter:

Overigens speelde de assistent-coach van FC Twente, Marino Pusic, in het verleden voor Rode Ster Belgrado en heeft de club twee Kosovaren onder contract staan: Bersant Celina en Enis Bunjaki.