Feyenoord-PSV voelt nu aan als De Klassieker

In Rotterdam gaat het dezer dagen vooral over de kraker tussen Feyenoord en PSV van komende zondag. Vijf vragen of het duel tussen de koploper en de regerend landskampioen.

Waarom is deze editie van Feyenoord-PSV anders dan die van voorgaande jaren?

Rotterdammers die nu over de Coolsingel lopen, kunnen het niet laten even naar het bordes van het stadhuis te kijken. In gedachten zien ze daar de spelers van Feyenoord met een zilveren schaal zwaaien. Eindelijk weer eens dat ronde ding in plaats van een beker. De kampioenskoorts heeft zo zijn uitwerking op de kraker tussen Feyenoord en PSV van overmorgen. Voor de Feyenoordfans is de wedstrijd tegen Ajax normaal gesproken het duel van het jaar, maar vanwege de enorme belangen voelt deze ontmoeting plots als De Klassieker. Het borrelt, het bruist, het leeft.

Wat geeft zondag de doorslag?

Muur aan de Maas. Zo valt de verdediging van Feyenoord dit seizoen het best te omschrijven. In de zes competitieduels na de winterstop hebben de Rotterdammers nog niet één doelpunt geïncasseerd. Van PSV bestaat dit seizoen het beeld dat de Brabanders lastig tot scoren komen, maar in de zes wedstrijden van 2017 werd maar liefst achttien keer gescoord; een gemiddelde van drie goals per duel. Het is dus de grote vraag of de ijzersterke defensie van Feyenoord ook geen scheurtjes vertoont tegen het toch wel erg productieve PSV.

Met welke intentie gaat PSV naar Rotterdam?

De ploeg van Phillip Cocu móet winnen om niet definitief af te haken in het gevecht om de kampioensschaal, maar PSV zal niet blind naar voren stormen om de Rotterdamse defensie murw te beuken. Achteroverleunen en toeslaan in de omschakeling; op die manier voelt PSV zich op zijn best.

Moet Dirk Kuyt wel of niet spelen in zo’n topper?

Trainers hebben het altijd graag over ervaring die de doorslag kan geven in belangrijke wedstrijden. „Ervaren jongens herkennen situaties en weten direct welke oplossing ze moeten kiezen”, roepen ze dan. Maar Dirk Kuyt had het zelfs tegen ADO Den Haag heel erg lastig, toen hij moest meeverdedigen. Tot twee keer toe werd de captain er uitgelopen door zijn tegenstanders. Dat kan Feyenoord tegen PSV niet gebruiken. Bovendien heeft Jens Toornstra bewezen dat hij veel meer dynamiek en voetballend vermogen heeft dan zijn 9 jaar oudere collega. Of starten ze allebei in de basis en is Steven Berghuis de klos?

Is de titelstrijd beslist als Feyenoord wint?

PSV haakt dan in ieder geval definitief af, want een gat van 11 punten is in de resterende 10 duels niet meer te dichten. Maar Ajax blijft uiteraard nog wel in het spoor van de club uit de Maasstad. Het verschil is vijf punten en op 2 april staat Ajax-Feyenoord op de rol. Als de equipe van Giovanni van Bronckhorst dan (ook) wint, kan het bordes van het Rotterdamse stadhuis pas echt versierd worden.