Dit is de nieuwe bak van Max Verstappen

Red Bull Racing heeft zondagmiddag de RB12, de Formule 1-wagen waarin Max Verstappen en zijn teamgenoot Daniel Ricciardo het komende seizoen over de circuits zullen scheuren, onthuld. Met de nieuwe wagen wil het team de strijd met het de laatste jaren dominerende Mercedes aangaan.

De auto heeft veel weg van de RB12 waarin Verstappen vorig jaar indruk maakte. Red Bull heeft vastgehouden aan de matblauwe kleur, enkel de vleugels zijn blauw in plaats van het rood van afgelopen seizoen.

Eerste volledige seizoen

Het wordt het eerste volledige seizoen van Max Verstappen in dienst van Red Bull. Vorig jaar werd de Nederlander tijdens het seizoen overgeheveld van zusje Torro Rosso. Hij schreef toen meteen in zijn eerste race in Barcelona, als jongste coureur ooit, een Grand Prix-overwinning op zijn naam.

Max Verstappen lijkt tevreden: