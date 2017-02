Champions League-analyse met Smit blijkt geen succes

Veronica probeert een vleugje humor toe te voegen aan de Champions League-uitzendingen door komiek Diederik Smit een ‘alternatieve analyse’ te laten verzorgen. Zo kroop hij woensdag in de huid van commentator Theo Reitsma door het verslag van Leo Oldenburger te becommentariëren.

Vooralsnog is de aanwezigheid van Smit geen doorslaggevend succes, blijkt uit een groot aantal reacties op Twitter. Het is duidelijk dat de kijker de lol er niet van in ziet. Sterker, veel voetballiefhebbers maken Smit met de grond gelijk.

Warmdraaien

Jaap Paulsen, woordvoerder van Veronica, wil niet te snel conclusies trekken. „Wij monitoren hoe de uitzendingen worden ontvangen, maar we trekken daarbij geen overhaaste conclusies. Soms moeten kijkers even wennen of moet een item warmdraaien.”

Smit schrijft teksten voor onder meer Zondag met Lubach, Langs de Lijn En Omstreken en De Speld. Op die platforms worden zijn grappen meestal goed ontvangen door de kijkers, luisteraars en lezers. Hij wil zelf niet reageren op de commotie die tijdens de afgelopen Champions League-uitzendingen ontstond.

Een greep uit de negatieve reacties: