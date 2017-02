Braziliaan huilend van het veld na oerwoudgeluiden

In derby’s gaat het er vaak hard aan toe. Niet alleen op het veld, maar ook op de tribune. Tijdens de derby van Belgrado ging het er echter te hard aan toe voor Everton Luiz. De Braziliaan van Partizan Belgrado verliet na de strijd met FK Rad huilend het veld.

Bekijk ook: Amateurclub straft fan om oerwoudgeluiden

Supporters van Rad hadden het de hele wedstrijd al op de middenvelder van rivaal gemunt. Aangezien hij de enige op het veld was met een getinte huid, besloten de aanhangers hem continu te trakteren op oerwoudgeluiden op het moment dat hij aan de bal was. Ook was er een groot spandoek dat aan het eind van het duel werd getoond waarop beledigende teksten stonden. Dit werd Luiz uiteindelijk allemaal teveel.

Middelvinger

Nadat de wedstrijd was afgelopen liep hij woedend richting de harde kern van FK Rad en stak hij zijn middelvinger de lucht in. Dit leidde tot een opstootje en de 28-jarige speler kreeg hiervoor een gele kaart. Vervolgens verliet hij huilend het veld.

„Ik kon mijn tranen niet inhouden na 90 minuten lang racistisch beledigd te zijn", zo zei Luiz na afloop. „Ik was zo mogelijk nog geschokter door het gedrag van de spelers van Rad die, in plaats van de zaken de kop in te drukken, zich achter het gedrag van hun fans schaarden."

Partizan won de derby overigens wel met 0-1. Oud-Vitessenaar Uros Djurdjevic maakte de enige treffer van de wedstrijd.