Ajax houdt Nederlandse eer hoog en haalt laatste 16

Ajax heeft met bloed, zweet en tranen de laatste zestien van de Europa League bereikt. In eigen huis bleef het tot de slotseconden spannend, maar één goal van Nick Viergever kort na rust, was voldoende om Legia Warschau uit te schakelen.

In de eerste helft was Ajax stukken sterker, al zag bijna elke counter van Legia Warschau er wel dreigend uit. De Amsterdammers raakten de paal via Hakim Ziyech, maar verzuimden verder om de Polen echt te doen schrikken.

Goal uit de rebound

Na de pauze was het vrij snel wel raak voor de thuisploeg. Het schot van Amin Younes werd nog gekeerd, maar in de rebound kon Viergever de bal van dichtbij binnentikken.

Het was een cruciale treffer, maar de ploeg van Peter Bosz moest nog wel ruim veertig minuten zonder schade zien door te komen. Gelukkig was André Onana scherp en wist hij een paar keer goed de bal uit zijn doel te houden. Aan de andere kant misten Bertrand Traoré, Hakim Ziyech en Lasse Schöne grote kansen.

Ziet Ajax Zlatan terug?

De loting voor de achtste finale volgt vrijdag rond het middaguur. Onder andere Manchester United (met Zlatan Ibrhimovic en Daley Blind), Schalke 04 (met Klaas-Jan Huntelaar) en RSC Anderlecht kunnen als tegenstander uit de bus komen. De eerste wedstrijd moet Ajax het wel doen zonder Davinson Sanchez en Joel Veltman, die zijn allebei geschorst.