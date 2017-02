Acht keer: Clubs die er Europees niet meer toe doen

De Champions League gaat vanavond weer verder, voor voetbalclubs het hoogste podium om op te presteren. Voor sommige clubs, die zich vroeger op een goede manier lieten zien op het kampioenenbal, lijkt dat doek te zijn gevallen.

1. AC Milan

Het ooit zo magnifieke rood-en-zwart van Milaan maakte furore met Nederlandse toppers als Ruud Gullit, Frank Rijkaard en Marco van Basten en met Clerence Seedorf en Jaap Stam. Het waren tijden waarin Milan prijzen pakte. In 2007 werd de Champions League nog gewonnen, maar de club staat buiten de Italiaanse Supercup van 2016, al ruim vijf jaar droog. De Rossoneri is afgezakt naar subtop en is niet meer de nummer één titelkandidaat waar je als nederig Italiaanse cluppie met knikkende knieën naartoe gaat. Het San Siro, voorheen een onneembare veste voor alle clubs uit Europa lijkt hedendaags op een uitgestorven parkeerplaats.

2. Inter Milan

Er waren tijden dat het niet geheel ongebruikelijk was dat de Scudetto neerstreek in de modestad. Maar welke kleuren de lintjes die om de trofee werden gehangen hadden, was elk jaar een raadsel. Roodzwart of toch blauwzwart. In 2010 won de Nerazzurri nog de treble (landskampioen, bekerwinnaar en Champions League), maar sindsdien is Inter weggezakt. De 18-voudig Italiaans kampioen veranderde steeds meer van topclub naar trainerskerkhof. De ene na de andere coach werd de laan uitgestuurd, zo ook Frank de Boer ook, die zijn biezen al na drie maanden kon pakken. Prijzen en Inter, ooit twee handen op een buik, nu ver van elkaar gescheiden.

3. Manchester United

United werd in 2013 voor het laatst kampioen en pakte in 2008 voor het laatst een Europese titel. Na het afscheid van Sir Alex Ferguson in 2013 stortten The Reds in. Het snelle onnavolgbare voetbal waar de Mancunians bekend om stonden maakte plaats voor het trage tikkie terug en tikkie breed. De titelkansen en kwalificatie voor de Champions League raakten uit zicht en United veranderde steeds meer in een koopclub zonder remmen of visie. De tijd dat jongens die zijn opgegroeid bij de club, zoals David Beckham, Ryan Giggs, Paul Scholes en de gebroeders Neville – ofwel: class of 92 – de dienst uitmaken en het kampioenenbal winnen is verdwenen.

4. Ajax

Toen Johan Cruijff het shirt Ajax droeg werden er in Amsterdam grote successen geboekt. De Europa Cup I (nu: Champions League) werd maar liefst drie keer achter elkaar gewonnen (’71, ’72, ’73). Een slordige 20 jaar later veroverde Ajax nogmaals de wereld met aanvallend en attractief voetbal. Onder leiding van trainer Louis van Gaal won Ajax de ‘cup met de grote oren’ in 1995 en een jaar later verloren de Amsterdammers na strafschoppen in de finale van Juventus. Nooit is een club zo dichtbij een prolongatie van de Champions League geweest. Nu zijn ze in de hoofdstad al blij met overwinteren en speelt Ajax geen rol van betekenis meer op het kampioenenbal.

5. Glasgow Rangers

De Schotse recordkampioen heeft 54 landstitels veroverd, maar het lijkt allemaal een eeuwigheid geleden dat Rangers onverslaanbaar leek in Schotland. Het faillissement in 2012 leek het einde van de club, maar nog geen jaar later werd er weer gevoetbald op Ibrox. Rangers promoveerde achter elkaar van het laagste naar het hoogste profniveau in Schotland en inmiddels voetbalt het weer met trots in de Schotse Premier League. Maar het stelt niet veel meer voor. De succestijden van vroeger, toen de club in ‘72 nog de Europacup II won, daar zouden ze in Glasgow nu een moord voor plegen. The Light Blues moeten het voorlopig doen zonder Europees voetbal.

6. Valencia

Al jaren maken Real Madrid en Barcelona de dienst uit in de La Liga. De landstitel belandt of in Catalonië of in de Spaanse hoofdstad. Maar nog niet zo heel lang geleden (2002 en 2004) pakte Valencia het kampioenschap en verloor Barcelona zijn wedstrijden kansloos tegen Los Murciélagos, de vleermuizen. De zesvoudig Spaans kampioen spekte in 2000 en 2001 bijna de prijzenkast met de Champions League, maar de Spanjaarden verloren in de finale van respectievelijk Real en Bayern. Inmiddels is Valencia weggezakt op de ranglijst en voetbalt het tegen degradatie, worden er om de haverklap trainers ontslagen en worden grote talenten als David Villa, David Silva of Jordi Alba steeds sneller weggekocht.

7. HSV

In totaal heeft HSV zes keer de Bundesliga gewonnen en staan met dat aantal op de vijfde plaats van clubs die zich het vaakst beste van Duitsland mochten noemen. Daarnaast wonnen de Duitsers de Europacup I in ’83 en de Europacup II in ’77. Maar de afgelopen jaren vechten Die Rothosen tegen degradatie en zijn ze in Hamburg al blij als hun club mag blijven opereren in de Duitse topcompetitie. En Europees voetbal? Daar heeft niemand het over in de Duitse havenstad, want zelfs een gelouterde trainer als Bert van Marwijk lukte het niet om de ploeg weer aan de praat te krijgen.

8. Nottingham Forest

Nottingham Forest bungelt momenteel onderin de Championship, het tweede niveau van Engeland. Het klinkt niet indrukwekkend, maar vergis je niet, want de Engelse club werd in ’78 landskampioen en wist in ’79 en ’80 de Europa Cup I op zijn naam te schrijven. Er is niet veel meer over van de succestijden in Nottingham, maar de geschiedenis en de mooie herinneringen kan men The Tricky Trees nooit meer afnemen. Als Forest ooit de prijzenkast nog wil uitbreiden, dan zal het beter moeten presteren om te promoveren en wie weet kan het met de nieuwe lucratieve tv-gelden weer een topclub worden die voor de prijzen speelt, ook Europees gezien.