Weinig Brazilianen succesvol bij Ajax

Ajax probeert de Braziliaan David Neres (19) voor het sluiten van de transfermarkt binnen te hengelen. Daarom: vijf Brazilianen in Amsterdamse dienst onder de loep.

Wereldkampioen Marcio Santos

Marcio Santos won in 1994 het WK met Brazilië en stapte een jaar later trots bij Ajax binnen. „Ik hoef mij niet aan te passen, Ajax moet zich aan mij aanpassen, ik ben wereldkampioen.” Het werd geen succes. Wel pakte Santos nog een mooi record. Tegen PSV kreeg hij binnen 19 seconden rood.

Cultheld ‘Wampie’

Wamberto kwam in 1998 en was eigenlijk meteen een cultheld. Hij werd liefkozend ‘Wampie’ genoemd en kon niet meer stuk bij de fans toen hij tijdens de bekerfinale van 2002 ver in blessuretijd en nog verder in buitenspelsituatie de gelijkmaker voor Ajax binnenschoot tegen FC Utrecht.

In kielzog van Zlatan

Maxwell heeft na zijn tijd bij Ajax een prachtige carrière opgebouwd. Omdat hij dezelfde zaakwaarnemer (Mino Raiola) heeft als Zlatan, ging hij steeds in het kielzog van de Zweed mee naar Europese topclubs. Hij werd kampioen met Inter, Barcelona en zijn huidige club Paris Saint-Germain.

‘Wonderkind’ Leonardo

Al op zijn twaalfde wordt Leonardo opgenomen in de jeugdopleiding van Feyenoord, door paspoortgeneuzel van de IND komt hij langzaam op gang. In 2007 strijkt hij na een tussenstop bij NAC neer bij aartsrivaal Ajax. Ook daar kan het voormalige ‘wonderkind’ de verwachtingen nooit waarmaken.

Zeehondje Kerlon

Op basis van een YouTube-filmpje werd Kerlon tien jaar geleden wereldberoemd. De jongen die met de bal hooghoudend op zijn hoofd het veld overstak werd ‘Foquinha’ (zeehondje) genoemd. Ajax huurde hem en het werd een gigantische flop. De zeehond speelde geen minuut.