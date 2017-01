Weer heerlijke goal in de Premier League

Het blijft in 2017 maar mooie doelpunten regenen in de Premier League. Zagen we nieuwjaarsdag al een scissor kick van Olivier Giroud voorbij komen, deze zaterdag was het de beurt aan West Ham United-aanvaller Andy Carroll.

De bonkige spits staat toch niet echt bekend om zijn sierlijkheid. Sterker nog, veelvuldig zijn de gifjes van een paard die over een skippybal uitglijdt aanwezig in tweets over de Engelsman. Tegen Crystal Palace liet hij zich echter van een andere kant zien. Met een schitterende omhaal passeerde hij de kansloze doelman Wayne Hennessey.

Verder in de Premier League won koploper Chelsea overtuigend met 0-3 van uittreden kampioen Leicester City. Ook Arsenal en Tottenham Hotspur boekten ruime zeges (beide 4-0). De echte kraker vindt echter zondag pas plaats. Dan nemen aartsrivalen Manchester United en Liverpool het tegen elkaar op.

Messi en Suárez

In Spanje hebben Luis Suárez en Lionel Messi weer eens huisgehouden. Dankzij twee goals van de Uruguayaan en een van de Argentijn leidde de Catalanen binnen een uur al met 3-0. Arda Turan en Aleix Vidal verzorgden vervolgens nog twee treffers voor de thuisploeg.