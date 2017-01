'Voetbalclub moet 10% tv-geld investeren in vrouwen'

De transfer van Axel Witsel naar Tianjin Quanjian is inmiddels officieel en de Belg gaat in China achttien miljoen euro op jaarbasis verdienen. Dat laatste heeft in zijn eigen land veel losgemaakt. Zelfs de politiek begint zich te mengen in de discussie over de hoge salarissen.

Amper een sociale huurwoning

De eerste die van zich doet spreken is de Brusselse staatssecretaris voor Gelijke Kansen Bianca Debaets. Zij las onlangs nog dat Imke Courtouis, ondanks dat ze international is en speelt voor Standard Luik (de dominerende club binnen het Belgische vrouwenvoetbal) amper een sociale huurwoning kan betalen. „Toen ik dat hoorde, voelde ik meteen dat er iets niet klopte”, zegt Debaets in gesprek met Sporza. „Het is niet normaal dat een mannelijke profvoetballer op een dag evenveel verdient als een vrouwelijke prof op een heel jaar.”

Dus ging ze samen met een collega aan de slag en werkte ze een plan uit. „We vragen dat de Belgische profclubs tien procent van het geld uit het tv-contract afstaan om daarmee vrouwen- en jeugdclubs beter te omkaderen. Het tv-contract wordt opnieuw onderhandeld en ik hoor bedragen rond de honderd miljoen euro. Met tien procent daarvan zouden we vrouwelijke profvoetballers toch een basisinkomen kunnen geven. Dat lijkt me ook fair. En het overige geld kan je dan investeren in de jeugd."

'Alleen de toppers'

Want ook de jeugd moet volgens Debaets meer krijgen. „In veel jeugdclubs zie je dat men vaak alleen met de toppers aan het werk gaat, in de hoop dat zij dan de nieuwe Witsel of Vincent Kompany worden. Maar alle jongeren verdienen die kans, want door te voetballen leer je belangrijke normen en waarden. Op het veld is ook iedereen gelijk.”

Debaets hoopt op niet te veel weerstand. „Door tien procent af te staan, maak je het topvoetbal in België heus niet dood. Bovendien willen we investeren in de jeugd en daar plukken de profclubs alleen maar de vruchten van. Idealiter krijgt ons voorstel navolging in de rest van Europa. Het is nu nog vrij uniek, maar in België zijn de verschillen dan ook bijzonder groot. Dat is echt niet meer van deze tijd.”

Halt uit China

Het bericht komt een dag nadat de Chinese minister van Sport zich uitsprak tegen de hoge salarissen in zijn competitie, waar Witsel nu ook deel van uitmaakt. „We gaan de transfers van buitenlandse spelers en hun erg hoge lonen inperken”, schrijft een woordvoerder op de website van het ministerie. „We willen een salarisplafond instellen om irrationele investeringen te vermijden. Bij een overtreding van die nieuwe regels kunnen clubs uitgesloten worden van professioneel voetbal.”

In China is er heel veel geld beschikbaar gesteld door de president Xi Jinping. Het voetbalgekke staatshoofd wil graag een sterke competitie en dat zijn land gaat schitteren op de komende wereldkampioenschappen. Daarom investeerde hij miljarden in de clubs, alleen tegen de zin van het ministerie van Sport in wordt dat geld amper gebruikt om de eigen spelers zich te laten ontwikkelen.

38 miljoen euro

Overigens is Witsel in China niet eens een echte grootverdiener. Zo verdient hij nog niet de helft van Carlos Tévez. De Argentijn is met ruim 38 miljoen euro per jaar de best verdienende voetballer te wereld. Naast de aanvaller en Witsel trokken deze week ook Nemanja Gudelj, Oscar en Jon Obi Mikel naar het Aziatische land. Alles bij elkaar gaven de Chinese clubs al 127.560.000 euro uit (volgens Transfermarkt.de) sinds de start van de winterse transferperiode op Nieuwjaarsdag.

Tot dusver lijken alleen de absolute topvoetballers niet te zwichten voor de absurde aanbiedingen. Cristiano Ronaldo verklaarde geen trek te hebben in een vertrek bij Real Mardid, ondanks een jaarsalaris van honderd miljoen euro, dat hem in het vooruitzicht werd gesteld. Ook Zlatan Ibrahimovic zou bedankt hebben en volgens de laatste berichten heeft ook Robert Lewandowski geen trek in China en prefereert hij bij Bayern München te blijven.