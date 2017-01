Van der Poel in tranen na zilver en vier keer lek

Het moest een zinderende strijd worden tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert op het WK veldrijden. Het leek er even op dat die strijd niet zo spannend zou worden, omdat de Nederlander een stuk sterker was. Lekke banden gooiden echter roet in het eten.

Liefst vier keer moest Van der Poel naar de materiaalpost. Vooral de laatste maal werd hem fataal. Toen hij lek reed was hij namelijk ver verwijderd van de plek waar je van fiets kan wisselen. Het zorgde dat hij na afloop genoegen moest nemen met zilver en zijn Belgische rivaal – die één keer lek reed – met de wereldtitel aan de haal ging.

Interviews

Ondanks de enorme teleurstelling stond Van der Poel na afloop alle media te woord. Hij verscheen zelfs in de studio van het Belgische Sporza om zijn licht te laten schijnen over de voor hem dramatisch verlopen race. Maar nergens deed hij het zonder te bibberen en zijn tranen op de vrije loop te laten. Het leverde diverse ontroerende interviews op.

„Na de vierde wist ik het gelijk”, zo stelde de Brabander na afloop. Op de vraag ‘heeft de beste gewonnen vandaag?’ was zijn antwoord duidelijk. „Nou, dat denk ik niet. Ik voelde me wel de sterkste in de koers.”

Groene vloek op Oranje

De Nederlandse renners reden tijdens de meest belangrijke veldrit van het seizoen klaarblijkelijk niet met goede banden. Naast de vier keer lek voor Van der Poel, reed Lars van der Haar zes keer lek, hetgeen hem een podiumplek kostte. Lars Boom besloot na zijn vijfde lekke band uit de wedstrijd te stappen. Corné van Kessel werd ondanks drie doorgestoken wielen nog knap vijfde.