Telstar vindt het ‘reteleuk’ dat Edgar Davids er is

Voor grijze muizen is bij Telstar geen plek. In dat opzicht is het logisch dat Edgar Davids stage loopt bij de nummer 15 van de Jupiler League. Want als er een ranglijst zou bestaan van profclubs met ludieke acties, zou de eerstedivisionist in de top meedraaien. Neem bijvoorbeeld Stefano Lilipaly. De Indonesische spelmaker speelde vlak voor de winterstop met zijn vaderland op de Suzuki Asia Cup. Reden voor Telstar om op de clubsite een heel bericht in het Indonesisch te plaatsen om zo de fans in het Verre Oosten te verleiden om een echt Telstarshirt van Lilipaly te kopen.

Verplichte kost

Of neem het Twitteraccount @Telstar1963NV. Dat is bijna verplichte kost vanwege de droge humor en zelfspot. Zo gooide de club naar aanleiding van de ophef rond het boek van Thomas Dekker de volgende tweet eruit: ‘U vindt dat boek van Thomas Dekker al schokkend? U zou eens mee moeten gaan op een personeelsuitje van Telstar!’ Of tijdens de afgelopen winterperiode toen geen enkele speler van Telstar werd opgeroepen voor de nationale elftallen: ‘Alle spelers douchen snel en waaieren dan uit over de hele wereld voor de verschillende interlands. Tot over 2 weken!’ En wat te denken van de tweet vlak voor Kerstmis? ‘Verzoek aan alle clubs: morgen niet meer bellen na 16.00 uur. Dan zijn wij zo dronken van de kerstborrel dat we alle transfers akkoord geven.’

Reteleuk

Het is duidelijk: voor grijze muizen is geen plek bij de ‘Witte Leeuwen’, daar zorgt algemeen directeur Pieter de Waard wel voor. De Waard is een flamboyante man met een voorkeur voor blokjesbroeken en opvallende brilmonturen, een voorliefde die hij deelt met Edgar Davids. Zelf is De Waard niet aanwezig bij de eerste stagedag van de voormalige middenvelder van onder meer Ajax, AC Milan, Juventus, Barcelona, Internazionale, Tottenham Hotspur en Oranje. „Ik zit in Hamburg, stage bij St. Pauli lopen”, sms’t De Waard. „Echt reteleuk dat Edgar bij ons is. Mondige man. Daar houden wij van. Geluk met je stuk. Telstarrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Pieter.”

Groepsapp

De mondige man is tijdens zijn eerste stagedag in het Rabobank IJmond Stadion vooral stil. De voormalige ‘Pitbull’ blaft en bijt niet, hij ijsbeert een beetje over het veld. Analyserend en zwijgzaam kijkt Davids toe, terwijl hij de kou trotseert. De spelers van Telstar zijn wat meer uitgelaten. „Ik was PSV-fan”, zegt middenvelder Benjamin van den Broek na de training. „Maar van Davids had ik een poster boven mijn bed. Natuurlijk wel in het shirt van Oranje. Het is nogal onwerkelijk dat iemand die EK’s en WK’s heeft meegemaakt en de Champions League heeft gewonnen bij ons op het veld staat. Gisterochtend ging in de groepsapp het gerucht rond dat Davids bij ons stage zou lopen, maar ik dacht dat het geintje was.”

Eitje

Ook tegen Van Den Broek heeft Davids nog niks gezegd. „We zagen hem pas vlak voor de training. Davids was inderdaad stil, maar hij zal zich de komende tijd wel wat meer laten gelden, toch? Hij is hier maar drie weken. Ik hoop dat-ie me wat tips kan geven. Of hij wat van ons kan leren? Nou, op voetbalgebied niet. Misschien hoe hij een eitje moet bakken. Maar hij zal zijn eten wel bestellen. Hij heeft geld zat, hahaha.”

Davids zelf loopt na de training meteen door naar de kleedkamers. Hij neemt nog wel even de tijd om met de 16-jarige Youri en 13-jarige Brent Wester op de foto te gaan. Zij zijn met hun vader Hans naar de training gekomen. „Ik kende hem niet echt, maar mijn vader vertelde dat Davids voor grote clubs en Oranje heeft gespeeld”, zegt Brent. Ondertussen vragen de camerateams van RTL7, NOS en RTV Noord-Holland zich af wat nu te doen. Na coach Michel Vonk en wat spelers gesproken te hebben, druipen ze af. Niet veel later volgt Davids hun voorbeeld. Gekleed in een felgroene jas en wit petje steekt hij de Minister van Houtenlaan over naar de parkeerplaats, stapt in zijn zwarte Smart en rijdt weg.