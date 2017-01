Ongeluk op kartbaan kostte Kuyt bijna CL-finale

In het februari-nummer van het Engelse voetbalmagazine FourFourTwo zijn vier pagina's ingeruimd voor een interview met Feyenoord-aanvoerder Dirk Kuyt. Hij krijgt enkele vragen voorgeschoteld van lezers, die natuurlijk vooral benieuwd zijn naar zijn periode in de Premier League. De meeste vragen gaan dan ook over Liverpool.

De vraag ‘Was het vervelend om in de Champions Leaguefinale van 2007 tegen AC Milan te scoren, maar uiteindelijk toch te verliezen?’ levert een mooie anekdote op over zijn toenmalige ploeggenoot Peter Crouch.

Kuyt lepelt op: „Ik was blij dat ik die wedstrijd überhaupt kon spelen. In aanloop naar de finale was ik betrokken bij een ongeluk, waardoor ik het duel bijna had moeten missen. Toen we op trainingskamp waren, gingen we met de selectie karten. Ik deed niet mee, omdat ik last had van een lichte blessure.”

Lijkbleek

Dus zocht de aanvaller, samen met coach Rafael Benitez, een veilig plekje langs de kant. Tenminste, dat dacht hij. „Uit het niets kwam Peter Crouch met meer dan 50 kilometer per uur op me af. Hij kon niet meer remmen! Het enige dat ik kon doen was in de lucht springen. Op die manier lukte het op hem te ontwijken. Peter crashte met zijn kart tegen de boarding achter mij, hij zag helemaal bleek van de schrik. Hij had een soort black-out.”

Eind goed, al goed. Maar de schrik zat er goed in. Kuyt: „Hij had bijna mijn enkels aan gruzelementen gereden, als dat echt het geval was geweest kon ik de finale vergeten. Gelukkig was alles in orde.”

Hier een korte samenvatting van de finale die Kuyt niet hoefde te missen: