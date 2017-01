Nederland stemt niet Messi-gezind, maar pro-Ronaldo

Overigens was het verschil tussen Ronaldo en Messi aanzienlijk. Ronaldo kreeg 34,54 procent van de stemmen en Messi ‘slechts’ 24,62. Griezmann volgde al op ruimte achterstand daarvan (7,53 procent). Neymar, Luis Suárez, Gareth Bale, Riyad Mahrez, Gianluigi Buffon, Andrés Iniesta en Toni Kroos vervolledigen de top tien.

Blind zette Toni Kroos (ploeggenoot van Ronaldo) op twee en vulde de topdrie aan met Griezmann. Robben koos eveneens voor Kroos – met wie hij nog samenspeelde bij Bayern München – op de tweede plek. Zijn huidige ploeggenoot bij Bayern München, Robert Lewandowski, kreeg de derde plek. De Groot koos wel voor een speler van Barcelona, maar dan Neymar. Zijn nummer drie was net als bij Blind Griezmann.

Cristiano Ronaldo werd maandagavond uitgeroepen tot de beste speler van het jaar 2016. De Portugees kreeg de The Best FIFA Men’s Player mede dankzij de Nederlandse stemgerechtigden. Die waren de Portugees namelijk zeer gunstig gezind.

