Mooie brief van ballenmeisje aan Tsonga: 'Dankjewel'

Tennisser Jo-Wilfried Tsonga is een echte gentleman, en dat liet hij een jaar geleden dan ook zien op de Australian Open: tijdens zijn partij in de tweede ronde zag hij hoe een ballenmeisje onwel werd, en nauwelijks op haar benen kon staan. Hij hielp haar van de baan af. Het meisje, Giuliana, bedankt de Fransman nu in een brief.

Giuliana had even daarvoor een bal vol in haar gezicht gekregen, en ze had een bloedneus. Tsonga ontfermde zich over haar: hij vroeg hoe het met haar ging, en toen bleek dat ze niet verder kon begeleidde hij haar hoogstpersoonlijk naar de catacomben.

Virus

„Ik weet niet of je me nog kunt herinneren”, staat in de brief te lezen. „Ik ben het meisje dat je vorig jaar van de tennisbaan hebt geholpen. (...) Ik wil je heel erg bedanken dat je zo aardig voor me was. Ik waardeer het dat je in staat was om te zien dat ik hulp nodig had, en dat je me van de baan begeleidde.”

Ook biedt het ballenmeisje haar excuses aan in de brief. „Sorry voor de keren dat je om een bal vroeg, en ik die niet gaf. Ik had te kampen met een virus waar ik op dat moment nog niets vanaf wist, waardoor ik duizelig en licht in mijn hoofd werd. Het tastte ook mijn zicht en gehoor aan.”

Kwartfinales

Giuliana feliciteert Tsonga daarnaast met dat hij de volgende ronde in de Australian Open van dit jaar heeft bereikt. „Ik wens je veel succes met de komende wedstrijden, en dat je er tot het allerlaatste in blijft. Giuliana, ballenmeisje nummer 108 avn de Australian Open”, zo wordt de brief afgesloten.

Voorlopig komt de wens van Giuliana uit: Tsonga staat in de kwartfinales, waar hij het opneemt tegen de Zwitser Stan Wawrinka. En het ballenmeisje was hij nog niet vergeten. Hij bedankt Giuliana op Twitter voor haar brief.