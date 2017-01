'Max Verstappen lijkt op een labradorpuppy'

Max Verstappen haalde afgelopen Formule 1-seizoen na de GP in Canada zijn schouders op, toen hem aan boord van het vliegtuig werd verteld dat zijn stoel in de business class was overboekt. Er was alleen nog een plekje in de economy class vrij, bij het toilet. Geen probleem voor het racetalent uit Limburg. Hij pakte zijn spullen en zocht zijn nieuwe stoelnummer op.

Dat voorval zegt alles over Verstappen, zegt zijn Red Bull-teambaas Christian Horner in een interview met motorsport.com. „Bij anderen was dit een probleem geworden, maar bij Max niet. Dat vind ik zo verfrissend van hem. Hij vindt het gewoon geweldig om een Formule 1-coureur te zijn en te doen wat hij mag doen.”

Energie

Horner vergelijkt hem met een jonge hond, die overloopt van vrolijkheid en energie. „Hij lijkt op een labradorpuppy, die over alles enthousiast is en overal aan mee wil doen.”

De vergelijking van zijn teambaas is opvallend, want op het circuit wordt Verstappen juist regelmatig vergeleken met een op hol geslagen stier. Zijn collega's zijn vaak niet blij met de rijstijl van de Nederlander.

Het nieuwe seizoen begint pas weer in maart. Verstappen en zijn ploeggenoot Daniel Ricciardo vervelen zich dan ook een ongeluk, zo blijkt uit een video van Red Bull Racing: