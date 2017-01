Louis van Gaal denkt definitief te stoppen als coach

Het zou zomaar kunnen dat Louis van Gaal zijn laatste wedstrijd al coach al heeft afgewerkt. In gesprek met de Telegraaf heeft de trainer aangegeven dat hij niet denkt nog een keer een club onder zijn hoede te nemen.

„Ik riep vorig jaar dat ik zou stoppen. Later heb ik dat slim veranderd in 'sabbatical'. Nu geloof ik niet dat ik nog terugkeer”, vertelt de oud-bondscoach, die meer tijd met zijn familie lijkt te willen spenderen. Zeker nu hij onlangs zijn schoonzoon verloor. „Er is zoveel gebeurd in mijn familie, dan word je ook weer als mens met je neus op de feiten gedrukt.”

CV

Als hij inderdaad nergens meer aan de slag gaat, dan is de FA Cup-finale met Manchester United tegen Crystal Palace dus zijn laatste duel als trainer geweest. Geen onaardig potje, want hij won met zijn ploeg de Engelse beker.

Verder in had hij ook AZ, Ajax, Barcelona, Bayern München en het Nederlands elftal onder zijn hoede. Daarmee werd hij in totaal zeven keer landskampioen en met Ajax won hij ook nog eens de Champions League en de wereldbeker.

Oeuvreprijs

Van Gaal kreeg maandag bij het congres van Big Improvement Day in Scheveningen een Life Time Award voor alle prestaties in zijn loopbaan, ook voor zijn initiatieven buiten het voetbal om.

Overigens zal hij ook gemist worden om zijn persconferenties en zijn interviews: