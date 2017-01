LA Lakers-fan gooit raak en wint 91.000 euro

Het is een beproefd recept tijdens NBA-wedstrijden; tijdens de (vele) pauzes worden de fans van de thuisploeg zo veel mogelijk bij het entertainmentgehalte van de avond betrokken. Vaak mogen ze voor een bepaald geldbedrag vanaf de middenlijn proberen een bal raak te gooien.

Zo ook bij de LA Lakers. Dit keer was het de beurt aan ene Gerald die tijdens het duel met de Memphis Grizzlies zijn geluk mocht beproeven. Met een bekeken schot belandde de bal netjes in het netje. Het publiek in het stadion van de Lakers werd gek en ook de spelers waren dolgelukkig met de trefzekerheid van hun fan.

Het leverde hem maar liefst 91.000 euro op, mogelijk gemaakt door een van de sponsoren van de club. De winnaar hoefde niet lang na te denken over wat hij met het geld gaat doen. „Ik ga in ieder geval een auto voor mijn moeder kopen. De 116-102 winst van zijn favoriete ploeg, maakte de avond compleet.