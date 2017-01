Juventus: Van ‘Oude Dame’ naar ‘Jonge Juf’

De legendarische electronische muzikant Giorgio Moroder zette een minimalistisch deuntje op en Juve-voorzitter Andrea Agnelli stond trots te stralen. De onthulling van het nieuwe logo van de Italiaanse recordkampioen gebeurde in een setting waarin bij rechtgeaarde voetbalfans de koude rillingen over de rug liepen. Zeker toen Moroder zei dat hij ‘In 1970 de toekomst van de muziek zag. Nu ziet Juventus de toekomst van het voetbal’. Opvallend was ook dat voor Milaan was gekozen om het nieuwe clubembleem te delen met de rest van de wereld en niet thuishaven Turijn.

Holle frasen

Agnelli gooide er nog wat holle frasen tegenaan. Hij repte van een langdurig proces: „We hebben een jaar de tijd genomen om uit te zoeken wat de nieuwe markt verlangt. Maar we willen ook een gevoel van eenheid creëren. Dit nieuwe logo is een symbool van de wijze waarop Juventus door het leven gaat.”

En dat was het dan voor het ovalen schild waarin tussen de verticale zwartwitte banen jarenlang trots de Turijnse stier stond. Vanaf nu bestaat het logo van Juventus uit een J, maar het lijken er twee. Het ontwerp van Interbrand oogt hip en dynamisch, de ‘Oude Dame’ is een ‘Jonge Juf’ geworden.

Emotieloos

„Het is verschrikkelijk en komt als een totale verrassing”, jammert Tonino Gelsumino, de voorzitter van de Nederlandse Juventus-fanclub. „Juventus is erg bezig met haar imago en daardoor vergeten ze soms waar het echt om draait en dat is het voetbal. Italiaans voetbal associeer je met emotie, maar dit logo is té abstract. Het is emotieloos. Het is een bedrijfslogo in plaats van een voetballogo.”

Ajax

Ook Daniël Dekker vindt het nieuwe Juve-logo ‘niks aan’. Toen de voorzitter van de supportersvereniging van Ajax het nieuwe logo van de ‘Oude Dame’ zag, gingen zijn gedachten meteen terug naar 1991. In dat jaar veranderden de Amsterdammers ook hun embleem. Volgens criticasters lijkt de Griekse held nu meer op een boskabouter. „Ons nieuwe logo is in ieder geval nog enigszins te herleiden naar het oude embleem”, vindt Dekker. „In het begin had ik er niet zo veel moeite mee, moet ik eerlijk bekennen. Ajax draaide goed. We wonnen de UEFA Cup, de Champions League. Maar toen we naar de ArenA verhuisden en de resultaten minder werden, kregen veel mensen last van een soort heimwee. We voelden ons ontheemd, alles was anders. Toen werd de roep sterker om het oude logo terug te nemen. Ajax veranderde het logo om marketingtechnische redenen. Het oude logo zou ongeschikt zijn om dingen te bedrukken. Daarmee verloochen je de club.”

Imagoprobleem

Sportmarketeer Frank van den Wall Bake heeft altijd zijn twijfels over de motieven om een logo te veranderen. „Er zijn geen studies of cijfers die laten zien dat het veranderen van een logo noodzakelijk is om meer geld te verdienen. Er wordt dan altijd gezegd: ‘uit reacties uit de markt blijkt…’ Ik heb die reacties nooit gehoord. Sterke merken als Coca-Cola en Ford hebben nog nooit hun logo veranderd. De enige reden om dat te doen is als je een imagoprobleem hebt, maar dat is niet het geval bij Juventus. Daarbij is Juventus op de eerste plaats een sportploeg. Daar komen emoties bij kijken. Wat maakt het dan uit of iets achterhaald of ouderwets is? Ik heb altijd het gevoel dat er iemand nieuw is op de marketingafdeling en graag zijn stempel wil drukken op instituten zoals Ajax en Juventus.”