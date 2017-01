Justin Kluivert: Ik ben wat vaardiger dan mijn vader

Nog heerlijk onbevangen stond Justin Kluivert zondagmiddag de pers te woord na zijn uitstekende officiële debuut voor Ajax. In het competitieduel met PEC Zwolle moest de 17-jarige zoon van voormalig wereldspits Patrick Kluivert in de 32e minuut de geblesseerde Amin Younes vervangen.

Vanaf het moment dat ‘de kleine Kluivert’ inviel, kreeg Ajax het duel pas onder controle en werd er geen puntenverlies geleden in Zwolle: 1-3. De tiener met het jongetjesgezicht lijkt niet alleen sprekend op zijn vader, zijn stem klinkt ook hetzelfde. Bovendien geeft Justin net als Patrick vroeger op veel vragen antwoord met ‘zeker weten’.

Maar als voetballers lijken de Kluivertjes een stuk minder op elkaar. Dat komt ook doordat Justin bijna twintig centimeter kleiner is dan zijn beroemde vader. „Hij was een echte spits en ik ben een buitenspeler”, zegt Kluivert glimlachend. „Mijn vader was een echte killer en ik ben wat vaardiger.” ‘Ik ben wat vaardiger’, het klinkt komisch uit de mond van een jongetje dat net komt kijken, terwijl zijn vader jarenlang bij de grootste club van de wereld speelde met de allerbeste spelers van de wereld. Maar de kleine Kluivert bedoelt het niet verkeerd en is ook helemaal geen opschepper. Het is de onbevangenheid die spreekt.

Strafschop

Er is nog een verschil tussen vader en zoon. Patrick scoorde bij zijn debuut voor Ajax. Dat lukte Justin zondag niet al was hij er een paar keer dicht bij. Bijvoorbeeld toen Ajax een strafschop kreeg na een prachtige steekbal van Kluivert. Anwar El Ghazi, die zondag waarschijnlijk zijn laatste wedstrijd speelde voor de Amsterdammers, werd in het strafschopgebied neergetrokken door PEC-verdediger Phillipe Sandler.

Met typisch Amsterdamse bravoure leek Kluivert de bal op te eisen, zoals hij dat eerder had gedaan bij Jong Ajax toen hij een strafschop had veroorzaakt tegen SC Cambuur. ,,Bij Cambuur had ik die strafschop zelf veroorzaakt, dan mag je hem wel opeisen, vind ik.” Die pingel miste de jonge Kluivert overigens, al schoot hij de rebound alsnog binnen. Zondag in Zwolle mocht hij de penalty niet nemen.

Durfde niet

,,Ja, ik wou die strafschop zelf nemen. Bij Jong Ajax eiste ik de bal op, maar hier is het toch even de kat uit de boom kijken. Ik vroeg het aan El Ghazi, maar die zei dat hij hem niet nam. En aan Lasse Schøne durfde ik het niet te vragen. Nog niet, haha.”

Een ander mooi moment tussen de verslaggevers volgde al snel. Kluivert moest uiteraard ook voor de camera’s zijn verhaal doen. Toen kreeg hij bij Telesport TV de vraag: ‘En wat nu? Hopen dat El Ghazi snel weggaat?’ ,,Ja zeker weten”, antwoordde Kluivert met een grote smile, meteen gevolgd door: ,,Nee, ik bedoel nee.” Die onbevangenheid zal hij bij Ajax snel kwijtraken. Want het is zoals zijn vader hem in een sms stuurde na afloop van zijn debuut: ‘Nu gaat het allemaal beginnen’. En zo is het.