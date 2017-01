Is Justin Kluivert net zo goed als papa?

Tegen FC Twente vlak voor de winterstop zat Justin Kluivert in de Grolsch Veste op de bank naast Ajax-trainer Peter Bosz. Vooraf wees alles erop dat de zoon van voormalig topspits Patrick Kluivert zijn debuut zou gaan maken in het eerste, maar omdat de Amsterdammers bij de Tukkers misschien wel hun slechtste wedstrijd van het seizoen speelden, bleef het talent het hele duel in de dug-out zitten.

Van Wonderen

Niet zo erg concludeert Kees van Wonderen, bondscoach van Oranje onder 17. „Dat hij nu al bij het eerste is gehaald, moet Justin als een signaal van bovenaf zien”, zegt Van Wonderen. „De leiding van Ajax ziet het in hem zitten en hij moet blij zijn met wat hij nu al allemaal kan meemaken.” Van Wonderen nam Kluivert in mei van vorig jaar mee naar het EK onder 17 in Azerbeidzjan. „Justin is een rasvoetballer, een echte liefhebber van het spelletje en technisch is hij heel vaardig, kortom een zeer getalenteerde speler. Maar hij was toen nog wel echt een ’jochie’. Nog niet helemaal lichamelijk ontwikkeld. Dat hij nu bij Jong Ajax speelt en mee mocht op trainingskamp met de selectie is goed voor zijn ontwikkeling. Daar wordt hij sneller volwassen van.”

In zijn derde wedstrijd voor Jong Ajax maakte Kluivert tegen SC Cambuur zijn eerste doelpunt in het betaalde voetbal voor de Amsterdammers. Daarmee was hij net iets jonger dan zijn vader, toen die zijn eerste treffer in het betaalde voetbal maakte. Cambuur-verdediger Marvin Peersman stond die wedstrijd tegenover het Ajax-talent en was onder de indruk. „Technisch is hij heel vaardig”, reageert de 25-jarige verdediger van de Friese club. „Het is een heel snelle speler en dat is natuurlijk wel handig voor een buitenspeler.”

Rode kaart

Peersman had zijn handen vol aan het talent en moest in blessuretijd zelfs met een tweede gele kaart, na een veroorzaakte strafschop, met rood naar de kant. „Vlak voor tijd veroorzaakte ik een strafschop tegen hem, zoals ik zei het is een snelle jongen. Ook de eerste gele kaart kreeg ik na een overtreding op Kluivert. Maar dat was voor vasthouden en een beetje overdreven. Justin is nog jong, maar wel een groot talent.” Volgens Peersman is Kluivert een typische buitenspeler. „Met zijn snelheid en zijn techniek is hij een echte vleugelspits.”

Overal inzetbaar

Van Wonderen ziet dat anders. „Hij speelt heel vaak vanaf links, maar ook van rechts is hij gevaarlijk”, zegt de bondscoach. „Bovendien kan hij net als zijn vader ook centraal in de spits spelen en op tien. Dat soort spelers zijn ideaal voor een coach. Je kan van de tegenstander laten afhangen waar je hem opstelt, want hij kan voorin op alle posities uit de voeten.”

Kluivert jr. zei toen hij zijn contract tekende bij Ajax dat hij beter wilde worden dan zijn vader. Daarmee legt het toptalent de lat wel meteen erg hoog. „Of een talent het allerhoogste niveau gaat halen, is altijd de vraag”, legt Van Wonderen uit. „Justin heeft er de aanleg voor en de potentie, maar om het hoogste niveau te halen moet alles kloppen. Het gaat erom dat spelers ieder jaar een stapje maken en dat ze er alles voor over hebben om de wereldtop te halen. Dat moet nog blijken. Maar Justin is echt een goeie jongen. Bij mij was hij een tijdje niet altijd een zekerheidje bij Onder 17 en soms selecteerde ik hem niet. Maar als ik hem dan belde omdat er iemand geblesseerd was afgevallen, zei hij altijd: ‘Natuurlijk trainer, ik kom er meteen aan.’ Het is een hele pure oprechte jongen.”